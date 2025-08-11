Ornella Sierra sorprendió al confesar que cayó en una estafa: así lo reveló
Ornella Sierra compartió cómo sucedieron los hechos para que sus seguidores no cayeran en este tipo de estafas.
Ornella Sierra, exparticipante de La casa de los famosos Colombia primera temporada, sorprendió a sus cientos de seguidores con una inesperada anécdota en la que confesó que había sido víctima de estafa en las calles de Bogotá. La joven influenciadora relató cómo sucedieron los hechos para alertar a los internautas y evitar que cayeran.
¿Cómo terminó Ornella Sierra siendo víctima de una estafa?
Por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Ornella Sierra compartió una serie de videos en los que relató que fue víctima de estafa en las últimas horas mientras caminaba por las calles de la capital colombiana.
La creadora de contenido comentó que durante su recorrido se percató de que un hombre estaba teniendo complicaciones de salud y estaba siendo atendido por una especie de enfermera, por lo que decidió acercarse para ayudarlos.
Al momento de tener contacto con esta persona que aseguraba ser epiléptico y que había tenido cinco ataques en las últimas horas, Ornella se ofreció a ayudarlo, por lo que le brindó una generosa suma de dinero para que pudiera dirigirse a una clínica mencionada por el sujeto para que pudiera comprar el medicamento que necesitaba, pero que una vez le transfirió, este salió corriendo sin decir nada más.
"Yo le creí, yo soy ex epiléptica, yo soy psicóloga, yo le creí todo (…) Apenas le llegó la platica al man, salió corriendo en nuestra cara”
¿Qué mensaje dejó Ornella Sierra para evitar que otros caigan en este tipo de estafas?
Sierra comentó con sus seguidores que contaba esta inesperada anécdota para que no cayeran en este tipo de estafas por parte de personas que fingían problemas de salud para conseguir dinero.
Así mismo, brindó una descripción del hombre que la estafó para que estuvieran alertas a este tipo de situaciones.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike
"El man es un señor moreno, un poquito más alto que yo, hoy tenía camisa morada, y si lo ven tirado en el piso diciendo que está convulsionando, pues yo no sé, hagan lo que quieran, pero a mí me robaron... Eso nos pasó cerquita a Unicentro, entonces aquí les dejo el dato"