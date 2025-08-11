Laura González se confesó con sus seguidores sobre tener hijos, ¿no quiere ser mamá?

Laura González hizo parte de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, donde generó gran revuelo al enfrentarse con Karina García por una presunta infidelidad.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón reaccionó al ataque que sufrió Andrea Valdiri en el rostro en pleno desfile

La llanera entró al reality a mitad de competencia, pero logró revolucionar la convivencia y terminó desatando conflictos y polémicos. Fue eliminada más antes de lo que hubiera querido, pero su nombre sigue retumbando en redes sociales.

¿Laura González, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, quiere tener hijos?

Laura G nunca pasa desapercibida y siempre impacta las redes por su gran belleza. Esta vez, se hizo tendencia por una revelación que hizo acerca de su vida personal.

La exparticipante de la casa más famosa de Colombia activó la dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram y allí un seguidor la interrogó sobre tener hijos.

“¿Te gustaría tener hijos?”, indagó un internauta, a lo que ella contestó: “Obvio mis amores, me encantaría. Bueno, les cuento que yo antes decía ‘yo quiero ser mamá a los 30’, pero ahorita se viene un proyecto muy hermoso y pues, digamos, este plan lo dejé en unos dos añitos”.

De esta manera, González manifestó que, si quiere tener hijos, pero, por ahora, no es su prioridad, ya que primero quiere enfocarse en un retador proyecto personal que viene muy pronto y del que no dio grandes adelantos.

Laura González reveló ante sus seguidores si quiere tener hijos. Foto: Canal RCN

Artículos relacionados Influencers Reconocido influenciador murió tras sufrir atentado en motocicleta en Bucaramanga

Por otro lado, en medio de la misma dinámica, Laura G también contestó si tiene hermanos. Al respecto, contó que, por parte de papá, es hija única, pero por su mamá, tiene una hermana y un hermano; ambos son mayores a ella y hacen parte del primer matrimonio de su madre.

¿Cuál fue la propuesta millonaria que recibió Laura González en redes sociales?

Laura González dejó atónitos a sus seguidores al revelar la propuesta que recibió de uno de sus seguidores. La mujer hizo público lo que pasó y generó reacciones divididas.

La llanera, mediante una publicación, manifestó que una persona le ofreció comprarle una prenda de vestir *nt*ma y que le pagaría en dólares.

Laura González contó que le ofrecieron pago en dólares por una prenda de vestir. (Foto Canal RCN)

“Uno es pobre porque quiere”, dijo González sin aclarar si aceptó la propuesta, además, tampoco especificó la cantidad exacta que le pagarían.

A juzgar por su reacción, Laura G sintió como una ofensa la propuesta que le hicieron, de hecho, por eso habría decidido exponer la situación ocurrida.

Artículos relacionados Talento nacional Exnovio de Laura González presume millonarios regalos para su nueva novia en redes sociales

Ese hecho pone en evidencia las raras y extravagantes propuestas que reciben a diario influencers con miles de seguidores. En este caso, Laura ha ganado visibilidad, además de La casa de los famosos, por su participación en Protagonistas de Nuestra Tele 2017.

Cabe destacar que, está actualmente soltera, pero su reciente relación dejó muchos ecos. La mujer llegó a causar revuelo al hablar de las situaciones no tan buenas que vivió con su ahora expareja y que compartió públicamente.