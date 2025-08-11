Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Laura González se confesó con sus seguidores sobre tener hijos, ¿no quiere ser mamá?

Laura González, quien participó en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, reveló si planea tener hijos.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Laura González, modelo, empresaria y comunicadora social nacida en Villavicencio.
Laura González confesó si planea tener hijos y se sinceró con su respuesta. Foto: Canal RCN

Laura González hizo parte de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, donde generó gran revuelo al enfrentarse con Karina García por una presunta infidelidad.

La llanera entró al reality a mitad de competencia, pero logró revolucionar la convivencia y terminó desatando conflictos y polémicos. Fue eliminada más antes de lo que hubiera querido, pero su nombre sigue retumbando en redes sociales.

¿Laura González, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, quiere tener hijos?

Laura G nunca pasa desapercibida y siempre impacta las redes por su gran belleza. Esta vez, se hizo tendencia por una revelación que hizo acerca de su vida personal.

La exparticipante de la casa más famosa de Colombia activó la dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram y allí un seguidor la interrogó sobre tener hijos.

“¿Te gustaría tener hijos?”, indagó un internauta, a lo que ella contestó: “Obvio mis amores, me encantaría. Bueno, les cuento que yo antes decía ‘yo quiero ser mamá a los 30’, pero ahorita se viene un proyecto muy hermoso y pues, digamos, este plan lo dejé en unos dos añitos”.

De esta manera, González manifestó que, si quiere tener hijos, pero, por ahora, no es su prioridad, ya que primero quiere enfocarse en un retador proyecto personal que viene muy pronto y del que no dio grandes adelantos.

Laura González se sinceró sobre tener hijos.
Laura González reveló ante sus seguidores si quiere tener hijos. Foto: Canal RCN

Por otro lado, en medio de la misma dinámica, Laura G también contestó si tiene hermanos. Al respecto, contó que, por parte de papá, es hija única, pero por su mamá, tiene una hermana y un hermano; ambos son mayores a ella y hacen parte del primer matrimonio de su madre.

¿Cuál fue la propuesta millonaria que recibió Laura González en redes sociales?

Laura González dejó atónitos a sus seguidores al revelar la propuesta que recibió de uno de sus seguidores. La mujer hizo público lo que pasó y generó reacciones divididas.

La llanera, mediante una publicación, manifestó que una persona le ofreció comprarle una prenda de vestir *nt*ma y que le pagaría en dólares.

Laura González le responde con ironía a un seguidor que le pide una prenda.
Laura González contó que le ofrecieron pago en dólares por una prenda de vestir. (Foto Canal RCN)

“Uno es pobre porque quiere”, dijo González sin aclarar si aceptó la propuesta, además, tampoco especificó la cantidad exacta que le pagarían.

A juzgar por su reacción, Laura G sintió como una ofensa la propuesta que le hicieron, de hecho, por eso habría decidido exponer la situación ocurrida.

Ese hecho pone en evidencia las raras y extravagantes propuestas que reciben a diario influencers con miles de seguidores. En este caso, Laura ha ganado visibilidad, además de La casa de los famosos, por su participación en Protagonistas de Nuestra Tele 2017.

Cabe destacar que, está actualmente soltera, pero su reciente relación dejó muchos ecos. La mujer llegó a causar revuelo al hablar de las situaciones no tan buenas que vivió con su ahora expareja y que compartió públicamente.

