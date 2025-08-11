Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Exnovio de Laura González presume millonarios regalos para su nueva novia en redes sociales

El empresario y exnovio de Laura González, compartió imágenes de los lujosos obsequios que le dio a su nueva pareja en un viaje.

Por: Juan Sebastián Camargo
Exnovio de Laura González presume a su nueva novia.
Exnovio de Laura González presume regalos lujosos para su nueva novia. (Foto Canal RCN)

Las redes sociales no han dejado de hablar del empresario español Juan Martín Moreno, expareja de la modelo e influencer colombiana Laura González, luego de que compartiera un video en el que muestra los lujosos regalos que le dio a su nueva novia durante un viaje al mar.

Exnovio de Laura González causa revuelo en redes sociales.
Laura González es comparada con la nueva novia de Martín Leblank. (Foto Canal RCN)

La publicación, que rápidamente se volvió viral, ha sido interpretada por muchos como una respuesta indirecta a la polémica que protagonizó con Laura meses atrás.

¿Qué publicó el exnovio de Laura González con su nueva pareja?

En el clip, se ve a Moreno recibiendo a su pareja con un ramo de flores, una habitación decorada con pétalos de rosas y llena de obsequios: bolsos de diseñador, gafas, relojes y pulseras costosas.

Ambos aparecen sonrientes y cariñosos, disfrutando del momento en lo que parece ser una escapada romántica.

¿Qué pasó entre Martín leblank y Laura González?

La publicación llega después de una controversia mediática entre Moreno y Laura González, exparticipante de La Casa de los Famosos Colombia.

Tras su ruptura, Laura aseguró públicamente que el empresario le pidió que le devolviera varios regalos, incluyendo una camioneta.

La publicación generó una ola de comentarios en redes y medios que insinúan que Martín hizo la publicación como una indirecta a su expareja.

El video fue compartido en su cuenta oficial de Instagram y muestra una escena cuidadosamente preparada para sorprender a su nueva pareja.

Más allá del lujo, lo que ha llamado la atención es el contraste entre esta demostración de afecto y la polémica anterior.

Muchos internautas han comentado que, a pesar de todo, Moreno sigue creyendo en el amor y no escatima en detalles para demostrarlo.

Y es que, las opiniones entre los seguidores están divididas, algunos lo ven como una muestra de generosidad, otros como una estrategia para limpiar su imagen.

Mientras tanto, Laura González continúa enfocada en sus proyectos personales y profesionales.

Tras su participación en La Casa de los Famosos Colombia, la exreina ha fortalecido su presencia en redes sociales y ha sido invitada a varios espacios de entretenimiento y moda.

Martín Leblank le pidió de vuelta los regalos a Laura González.
Laura González y Martín Lebrank terminaron su relación en malos términos. (Foto Canal RCN)
