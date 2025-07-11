El romántico gesto de Christian Nodal con Ángela Aguilar antes de su gira ‘Libre Corazón’

Este miércoles 05 de noviembre, inició la gira ‘Libre Corazón’ de la cantante Ángela Aguilar, el cual tuvo lugar en el estado de Texas, específicamente en The Pavilion at Toyota Music Factory, en Irving.

¿Cuál fue el romántico video que protagonizaron Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Sin embargo, lo que terminó llevándose toda la atención, fue el gesto que tuvo Christian Nodal con su esposa, pues en las cámaras quedó registrado cómo juntos descendieron del avión y se mostraron más enamorados que nunca en medio de una despedida.

Y es que, en la grabación, se puede apreciar con detalle cómo luego de bajar del avión y previo a subirse al carro que la llevaría a cumplir con su primera fecha, la pareja de artistas intercambia algunas palabras, se abrazan y se besan cariñosamente, e incluso Nodal le da su bendición.

El romántico momento llega después de constantes rumores de posibles diferencias entre los cantantes, dejando claro que, todo corresponde precisamente a especulaciones sin argumentos que toman fuerza en redes sociales pero que nada tienen que ver con la realidad.

Ángela Aguilar y Christian Nodal reafirman su amor públicamente. Foto | Arturo Holmes.

¿Por qué Christian Nodal y Ángela Aguilar dieron de qué hablar en redes sociales?

A propósito de la gira que acaba de iniciar la mexicana, cabe señalar que hace poco enfrentó la cancelación de varias de sus fechas programadas en Estados Unidos, por lo que la “bendición” de su esposo ha sido aplaudida entre sus seguidores.

La razón por la que Ángela Aguilar y Christian Nodal llamaron la atención en redes. Foto | Giorgio Viera.

Por otro lado, también vale la pena mencionar un momento que protagonizó Ángela y es que, durante uno de sus shows, sus fanáticos no dudaron expresarle su apoyo al corear al unísono “no estás sola”.

“¡Buenas noches! ¿Cómo están? Es muy chistoso porque la verdad no pensaba estar en este escenario hoy y me siento tan afortunada de poder estar aquí”, fueron las palabras que la cantante pronunció sobre el escenario.

En medio de sus declaraciones, la joven confesó que había planeado no hablar mucho en el concierto por temor a romper en llanto, “Justo les iba a decir que no quería hablar. Hasta le dije a mi equipo, y no me van a dejar mentir: ‘Por favor, canción tras canción porque si yo empiezo a hablar, se me va a quebrar la garganta’”, señaló.

Visiblemente emocionada por el apoyo de sus fans, la cantante aprovechó para expresar su agradecimiento a quienes le han manifestado su cariño y, por su puesto, por su presencia en el concierto.