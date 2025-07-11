Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Paola Jara reapareció en redes y sorprendió a sus seguidores con buena noticia: "No fue sencillo"

En medio de la expectativa por la llegada de su hija Emilia, Paola Jara compartió una emotiva noticia en sus redes.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Paola Jara les dio buenas noticias a su seguidores
Paola Jara sorprendió a sus seguidores con noticia. (Foto Buen día, Colombia)

La cantante Paola Jara tiene a sus seguidores con grandes expectativas por el nacimientos de su hija, fruto de su matrimonio con Jessi Uribe, esto porque se supone que el parto estaba programado la segunda semana de noviembre.

¿Ya nació la hija de Paola Jara y Jessi Uribe?

La artista anunció días atrás que el 6 de noviembre conocerían a su bebé, una noticia que llenó de emoción a sus seguidores por el nacimiento de Emilia.

Sin embargo, la artista sacaron una canción titulada como el nombre que tienen para su pequeña, una canción en la que expresaron todo lo que han y están viviendo por la llegada su primera hija juntos.

“Para mí todo es nuevo y tan profundo. Te soñé, y saber que eres verdad, agradezco a Dios por cada segundo que te tengo a ti en cada despertar”.

Aunque esta canción ha conmovido a los fans de la pareja muchos se quedaron esperando la noticia del nacimiento de la pequeña, cabe resaltar que ambos artistas fueron directos al asegurar que no mostrarían el rostro de la bebé.

Paola Jara reveló el sonido de los latidos del corazón de su bebé
Paola Jara les dio buena noticia a sus seguidores. (Foto: Buen día, Colombia - Freepik)

¿Cuál fue la buena noticia que Paola Jara les dio a sus seguidores?

Paola Jara tras el lanzamiento de su canción y ante la gran expectativa de sus seguidores la cantante de música popular reapareció en sus redes sociales con una buena noticia.

La cantante les compartió su emoción y felicidad a sus seguidores por convertirse en la primera mujer de la música regional nominada a un Grammy Anglo.

"SIN RODEOS" nominado a Mejor Álbum de Música Mexicana (Incluyendo Tejana).

La artista les confesó a sus seguidores que esto era un premio a su esfuerzo, a los malos momentos que vivió y a todo lo que calló por años en búsqueda de su sueño.

Hay caminos que no se cuentan… Se viven, se lloran, se cantan.

El gesto de Jessi Uribe con Paola Jara que robó suspiros en pleno show
Paola Jara les dio buena noticia a sus seguidores. (Foto AFP: Romain Maurice).

¿Cuál fue el emotivo mensaje con el que Paola Jara anunció la noticia?

Paola Jara les contó a sus seguidores que detrás de ese álbum que hoy está nominado habían muchas historias que llegaron a romperle su corazón.

Este álbum nació de momentos que partieron el alma, no fue sencillo. Nada de esto llegó fácil.

Paola Jara fue sincera al asegurar que durante todos estos años pasó días en los que pensó en renunciar a su sueño en la música y en donde la fe fue lo único que la sostuvo.

Hubo noches donde la voz se quebró, días donde el corazón dudó, silencios donde la fe fue lo único que siguió de pie.

