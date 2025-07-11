¿Por qué Paola Jara y Jessi Uribe no mostrarán a su bebé Emilia?, esto dijeron

Los cantantes Paola Jara y Jessi Uribesorprendieron a sus millones de fanáticos con una confesión sobre su hija Emilia.

¿Qué confesión hicieron Paola Jara y Jessi Uribe sobre su hija Emilia?

Los artistas realizaron una transmisión en vivo en sus redes sociales, donde suman millones de seguidores, y fueron cuestionaron sobre si mostrará el rostro de su pequeña o si unirán a la tendencia de varios famosos de ocultar la identidad de sus hijos.

Los famosos indicaron que acordaron no mostrar a la niña en sus redes sociales, por lo que, sus admiradores no la conocerán.

¿Por qué Paola Jara y Jessi Uribe no mostrarán el rostro de su hija Emilia?

Los dos confesaron que decidieron no mostrar a la pequeña debido a los comentarios ofensivos que suelen recibir en algunas ocasiones, por lo que, prefieren proteger a su hija de esa energía negativa que pueden ofrecer algunos internautas.

"Realmente no porque hay personas muy pesadas detrás de perfiles falsos", expresó Paola Jara.

El bumangués detalló que con sus otros hijos, fruto de su anterior matrimonio con Sandra Barrios, no ha tenido buenas experiencias en estas plataformas digitales y por eso los dejó de mostrar desde hace un buen tiempo.

"Tener la gente contenta es muy difícil, yo tengo 4 niños, 5 con Emilia, y cuando muestro a mis hijos no me gusta la energía que tiran y los comentarios, y cuando no los muestro que por qué no los muestro, entonces la verdad, no", agregó.

Explicó que sí mostrarán las manitos, los piecitos o de espalda, pero no darán a conocer su rostro como tal, aunque muchos así se los pidan.

¿Ya nació Emilia, la hija de Paola Jara y Jessi Uribe?

Los cantantes indicaron a sus fanáticos que todavía faltan algunos días para la llegada de su bebé, por lo que, están bastante ansioso de poder conocerla y compartir tiempo con ella.

Por ahora, los dos indicaron que ya tienen todo listo para el parto, al cual Jessi Uribe no entrará, pues contó que le tiene miedo a ese momento.