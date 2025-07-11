Yina Calderón desmintió a Alofoke y se fue en su contra: "estás ardido"

La empresaria Yina Calderón desmintió a Alofoke en La mansión de Luinny luego de que este dijera que no quería que ella hiciera parte de su reality en República Dominicana.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre Alofoke?

La influenciadora pudo tener una llamada con sus hermanas y estas le dieron a conocer que este la estaba criticando, a lo que ella decidió responderle.

"Estás ardido porque no quise ir a tu reality y me vine para donde Luinny y jamás voy a ir a tu casa", le dijo.

Luinny le mencionó que él había dicho que jamás la llamó a ella para hacer parte de la competencia y esta señaló que sí lo hizo.

"Mentiras, tenemos todas las pruebas, mis hermanas tienen todo en el WhatsApp, hermanas saquen todo, las llamadas de Jessica Pereira rogándome y suplicándome que fuera allá. Saquen el contrato, todo", detalló.

¿Yina Calderón sí iba a ir a La casa de Alofoke?

La empresaria explicó que él fue el primero que se comunicó con ella, pero sus hermanas le aconsejaron que no fuera, pues él había hablado mal de ella antes y eso podría ser contraproducente para ella.

Posteriormente, la llamó Luinny y Yina decidió irse mejor con él y el equipo de Alofoke la presionaron para que los eligiera a ellos, pero ella no quiso acceder.

Tras su confesión, reiteró su llamado a sus hermanas de que publicaran todo sobre las conversaciones y comunicaciones que tuvo con el equipo de Alofoke.

Por ahora, Yina Calderón sigue entreteniendo a sus miles de fanáticos en La mansión de Luinny con su participación, donde ha protagonizado en su mayoría varias discusiones, en especial con la participante Chanel, con quien ha cruzado fuertes palabras tildándose de diversas cosas.

Además, se ha mostrado con tragos de más, enseñando lo vulnerable que puede ser cuando está tomada, pues ha llorado, se ha sincerado sobre sus sentimientos e incluso se le ha declarado a uno de sus compañeros.

Sus fanáticos siguen apoyándola y demostrándole su cariño, pues está ocupando los primeros lugares en la tabla.