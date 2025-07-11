Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Valentina Taguado enfrentó una situación incómoda por el contacto físico de un misterioso hombre

Valentina Taguado mostró su incomodidad tras una interacción con un hombre que se acercó con demasiada confianza.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Valentina Taguado confesó una situación incómoda.
Valentina Taguado habló sobre un saludo de un hombre que la incomodó. (Foto Canal RCN)

Valentina Taguado relató en el programa matutino ¿Qué hay pa’ dañar?, un momento incómodo con un hombre que excedió los límites del contacto físico.

Valentina Taguado habla sobre el exceso de confianza en los saludos.
Valentina Taguado no está de acuerdo con el contacto físico excesivo en los saludos. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

La locutora Valentina Taguado compartió un episodio que vivió fuera de cámaras y que la dejó visiblemente incómoda.

¿Por qué se sintió incómoda Valentina Taguado?

En una conversación con su compañera Johana Velandia, Valentina contó cuando llegó a un evento (del cual no dio mayores detalles) y fue abordada por un hombre que le pidió una foto.

Valentina accedió a la fotografía y dijo que ya desde ese instante sintió que el contacto físico era excesivo y fuera de lugar.

Artículos relacionados

La situación no terminó ahí. Luego de salir del baño, se encontró nuevamente con el mismo hombre.

Según Valentina, el hombre se acercó y le extendió la mano y, sin pedir permiso, la abrazó con fuerza.

“Ese contacto físico no me trama”, expresó Valentina Taguado.

Pero lo más incómodo vino después, según las palabras de la locutora, mientras el hombre la apretujaba, le susurró al oído que algún día le confesaría sus sentimientos, que lo haría cuando tuviera más fama y dinero, y que estaba encantado de haberla conocido.

Artículos relacionados

¿Qué reflexión hizo Valentina Taguado sobre el momento incómodo que vivió por el exceso de contacto físico de un hombre?

Valentina no quiso revelar el nombre del hombre involucrado, pero sí quiso compartir la experiencia sobre los límites del contacto físico y la importancia del consentimiento, incluso en interacciones aparentemente inofensivas como un saludo o una foto.

La confesión de Valentina generó reacciones inmediatas entre los seguidores del programa, quienes aplaudieron la valentía de visibilizar una experiencia que muchas personas, especialmente mujeres, han vivido en silencio.

Valentina cuenta su mala experiencia con un hombre.
Valentina Taguado contó su mala experiencia con el saludo de un hombre en ¿Qué hay pa' dañar? (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

“¡No estás sola!”: el mensaje que hizo llorar a Ángela Aguilar en medio de su concierto Ángela Aguilar

Ángela Aguilar se emociona al escuchar a su público gritarle: “¡No estás sola!”

Ángela Aguilar inició su gira musical ‘Libre Corazón’ en medio de polémicas por su relación con Christian Nodal.

Vanessa Pulgarín brilla con un vestido amarillo de ensueño Miss Universe Colombia

Vanessa Pulgarín causó sensación al mostrar su atuendo de gala: “Ese amarillo colombiano”

Vanessa Pulgarín brilla en Tailandia con un vestido amarillo que homenajea los colores de Colombia.

Sara Uribe llenó su hogar de espíritu navideño con una decoración que encantó a todos Sara Uribe

Sara Uribe encendió el espíritu navideño antes de tiempo con su espectacular decoración

Sara Uribe sorprendió a sus fans al mostrar cómo transformó su hogar con una anticipada y brillante Navidad.

Lo más superlike

Angela Aguilar causa revuelo en redes. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar interrumpe su show para probar que no usa playback y desata polémica en redes

Ángela Aguilar cantó sin efectos en su concierto y generó elogios en vivo, pero críticas en redes sociales.

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”

Las redes sociales están en shock por la muerte de la influenciadora Iris Hsieh. Talento internacional

Famosa influencer fue hallada muerta en una bañera y un rapero es sospechoso

¿Qué hay detrás de Emilia? La revelación de Paola Jara y Jessi Uribe que nadie esperaba Paola Jara

Jessi Uribe y Paola Jara hicieron una gran revelación sobre Emilia: más que una canción para su hija

Nicolás de Zubiría intentando trovar en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Nicolás de Zubiría causó sensación en MasterChef Celebrity al intentar trovar como Pichingo