Valentina Taguado enfrentó una situación incómoda por el contacto físico de un misterioso hombre

Valentina Taguado relató en el programa matutino ¿Qué hay pa’ dañar?, un momento incómodo con un hombre que excedió los límites del contacto físico.

Valentina Taguado no está de acuerdo con el contacto físico excesivo en los saludos. (Foto Canal RCN)

La locutora Valentina Taguado compartió un episodio que vivió fuera de cámaras y que la dejó visiblemente incómoda.

¿Por qué se sintió incómoda Valentina Taguado?

En una conversación con su compañera Johana Velandia, Valentina contó cuando llegó a un evento (del cual no dio mayores detalles) y fue abordada por un hombre que le pidió una foto.

Valentina accedió a la fotografía y dijo que ya desde ese instante sintió que el contacto físico era excesivo y fuera de lugar.

La situación no terminó ahí. Luego de salir del baño, se encontró nuevamente con el mismo hombre.

Según Valentina, el hombre se acercó y le extendió la mano y, sin pedir permiso, la abrazó con fuerza.

“Ese contacto físico no me trama”, expresó Valentina Taguado.

Pero lo más incómodo vino después, según las palabras de la locutora, mientras el hombre la apretujaba, le susurró al oído que algún día le confesaría sus sentimientos, que lo haría cuando tuviera más fama y dinero, y que estaba encantado de haberla conocido.

¿Qué reflexión hizo Valentina Taguado sobre el momento incómodo que vivió por el exceso de contacto físico de un hombre?

Valentina no quiso revelar el nombre del hombre involucrado, pero sí quiso compartir la experiencia sobre los límites del contacto físico y la importancia del consentimiento, incluso en interacciones aparentemente inofensivas como un saludo o una foto.

La confesión de Valentina generó reacciones inmediatas entre los seguidores del programa, quienes aplaudieron la valentía de visibilizar una experiencia que muchas personas, especialmente mujeres, han vivido en silencio.