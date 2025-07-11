Aida Victoria Merlano presumió al "amor de su vida" en redes y le llueven comentarios

Aida Victoria Merlano enterneció a sus millones de seguidores en redes sociales en las últimas horas al compartir un video junto al amor de su vida.

¿Cuál fue el emotivo video que Aida Victoria Merlano?

Aida compartió varios videos de emotivos momentos junto a su hijo Emiliano en donde mostró todo su proceso de maternidad desde su llegada.

En el audiovisual se puede ver tiernos momentos como cuando le estaba haciendo una dinámica con un micrófono con sonidos, sus primeras patadas y diferentes momentos de aprendizaje.

En el audiovisual también la influenciadora mostró imágenes inéditas del nacimiento del menor en donde dejó ver cuando le estaban tomando medidas y sus signos vitales.

Frente a este emotivo video de su llegada al mundo, la influenciadora se dejó ver conmovida y le expresó que daría lo que fuera por volver a repetir ese día una y mil veces más.

Llévame de vuelta a la noche en que nos conocimos.

Aida Victoria Merlano se dejó ver junto al amor de su vida. (Foto Freepik)

Aida Victoria Merlano junto a los emotivos momentos que sacó a la luz junto a su hijo Emiliano dejó unas emotivas palabra para él.

La influenciadora aseguró que conoció el verdadero significado del amor hasta que nació su bebé y lo vio por primera vez, fue allí donde supo que ese era el verdadero amor de su vida.

El amor de mi vida, Emilianito, bonito.



Precisamente, la barranquillera aseguró que todos los días al despertarse se da cuenta del verdadero amor de Dios cuando miras los ojos del menor.

Como era de esperarse este video de Aida Victoria Merlano ha despertado un sinfín de reacciones en redes sociales en donde muchos le han estado expresando la gran ternura que les dio ver tantos momentos inéditos del pequeño.

Asimismo, muchos seguidores de Aida le aplaudieron su valentía y berraquera como mamá tras haberse separado del papá del pequeño a los pocos días de su nacimientos.