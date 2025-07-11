Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García casi llora cuando le mencionaron a Altafulla en La mansión de Luinny

Karina García tuvo una sorprendente reacción cuando le mencionaron a Altafulla en La mansión de Luinny. ¿qué respondió?

El pasado 29 de octubre, inició La mansión de Luinny, un reality de convivencia que se transmite 24/7 a través de YouTube y en el cual, dos colombianas participan: Yina Calderón y Karina García.

Las dos mujeres que se reencontraron para vivir en el mismo programa tras La casa de los famosos Colombia 2025, han dado mucho de qué hablar y como era de esperarse, su participación ha sido de las más destacadas.

Por su lado, Karina García ha sorprendido con las actitudes que ha tenido en la mansión, pues ha generado polémica e inesperadamente ha mostrado otra faceta de su personalidad.

¿Cómo ha sido la participación de Karina García en La mansión de Luinny?

Desde que ingresó a la mansión, Karina García dejó claro que llevaría la convivencia en paz, pero que no permitiría que pasen por encima de ella, pues dijo que no es la misma mujer que se dejaba tratar mal en La casa de los famosos Colombia 2025.

Así como lo dijo, lo cumplió, ya que, en el segundo día de convivencia, Karina tuvo un cruce de palabras con Yina Calderón y le puso límites, diciéndole que “no están en Colombia” y que la “soltara”, para que ya no se metiera con ella.

Por otro lado, Karina se le encaró a una de sus compañeras durante el primer fin de semana de noviembre, diciéndole palabras mayores hasta el punto de provocarla y por eso, la producción tuvo que intervenir para que las participantes no cruzaran los límites.

¿Por qué Karina García casi rompe en llanto en La mansión de Luinny?

Karina García no se ha mostrado vulnerable en La mansión de Luinny, de hecho, ha mostrado su personalidad directa, con carácter y no ha permitido que se metan con ella, sin embargo, algo casi la hace romper en llanto.

En este viernes 7 de noviembre, ha estado rondando un video de ella conversando con sus compañeras de reality y se le escucha cansada hablando del encierro, pero con un tono de voz de que quiere llorar.

Pero lo que llamó la atención es que dijo que no le importaba su ex, pues el programa tiene una dinámica con inteligencia artificial, que lee los comentarios que dejan los seguidores de los participantes.

Para García han llegado miles de mensajes de apoyo, pero así mismo, le han mencionado a Altafulla y esto y ella no lo recibió bien, pues expresó:

“Mira lo que me dijeron de mi ex, a mí qué me importa”.

