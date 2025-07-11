Yina Calderón ahora tendría su versión muñeca: “Yina la Gallina”

Tras el polémico enfrentamiento en el ring de Stream FIghters 4, entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, un curioso video comenzó a circular masivamente, un comercial de lo que sería una muñeca inspirada en Yina.

¿Cómo es el juguete viral inspirado en Yina Calderón?

Muchos aseguran que fue un video creado con inteligencia artificial, y en él se muestra una muñeca llamada “Yina la Gallina”, con guantes de boxeo y un pollito como compañero.

Y aunque no se ha confirmado nada por parte de Yina Calderón, ni se trata realmente de una campaña oficial, ya generó miles de comentarios, reacciones y debates.

La cuenta oficial que publicó el video ha recreado incluso personajes importantes en medio de la polémica, como Karina García y Melissa Gate, quienes han compartido parte del escenario mediático, una forma de generar crítica o alago a sus personajes, comportamientos y características físicas más evidentes.

Incluso, hay seguidores pidiendo que el juguete se materialice y llegue a las tiendas, pues la creatividad del video, sumada al contexto reciente, convirtió el tema en tendencia en cuestión de horas.

¿Cómo nació la idea de la muñeca boxeadora de Yina Calderón?

Todo indica que el comercial surgió como una burla del momento que vivió la creadora de contenido en el escenario del combate, pues el diseño de la muñeca resalta su look boxeador, acompañado por un pequeño pollito.

Así nació “Yina la Gallina”, la muñeca inspirada en Yina Calderón que divide opiniones. (Foto: Canal RCN)

El concepto es directo, una figura lista para “p*lear” y conquistar plataformas, justo como Yina ha hecho con cada una de sus polémicas públicas, además de una mezcla entre humor e inteligencia artificial muy bien manejada que parece haber sido la fórmula detrás del éxito del video.

La pregunta que muchos se hacen ahora es si este material fue hecho por fans o si Yina está detrás de la idea, usándolo como un preámbulo para una estrategia de negocio.

¿Qué se sabe sobre el posible lanzamiento de la muñeca boxeadora de Yina Calderón?

Mientras el video sigue acumulando reproducciones, los seguidores de Yina hablan de la posibilidad de que “Yina la Gallina” deje de ser solamente un video viral y se convierta en un producto real.

El video de “Yina la Gallina” se viralizó tras su pelea con Andrea Valdiri. (Foto: Canal RCN)

Por lo que muchos han comenzado a etiquetarla a ella y a sus hermanas en redes sociales, asegurando que comprarían la muñeca tanto por humor como por colección, aunque aún no hay una respuesta oficial ni interacciones directas con el video.

Si se convierte o no en un producto oficial, está por verse, por ahora, lo único seguro es que el nombre “Yina la Gallina” ya quedó marcado como uno de los temas virales del momento.