Melissa Gate revive el glamur de los años 2000 con impactantes fotografías que sacudieron las redes

La influencer colombiana Melissa Gate publicó en su cuenta de Instagram una serie de fotografías que evocan el estilo retro de finales de los noventa y principios de los años dos mil.

Melissa Gate causa revuelo con su cambio de look. (Foto Canal RCN)

¿Qué estilo mostró Melissa Gate en su nueva publicación?

Prendas negras y azules, botas altas, accesorios brillantes y una actitud segura marcaron el tono de su publicación.

Las imágenes, cuidadosamente producidas, muestran a Melissa con un look que mezcla recuerdos y actualidad.

El maquillaje, el peinado y la elección de prendas conectan directamente con la estética Y2K, que ha vuelto con fuerza en redes sociales y pasarelas.

“El estilo Y2K se inspira en finales de los 90 y principios de los 2000: brillos, futurismo, pop, glamur kitsch, colores pasteles y metalizados”, escribió Melissa Gate en su publicación.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Melissa Gate con su look de los años dos mil?

Los seguidores de Melissa Gate no tardaron en llenar la publicación con elogios y mensajes positivos que destacaban las fuerza y belleza que transmite en las imágenes.

Melissa Gate fue confirmada como una de las participantes de la segunda temporada de "La Casa de Alofoke", el reality dominicano que reúne a figuras del entretenimiento latino en un formato de convivencia y exposición constante.

El reality tendrá una duración de 38 días, y contará con 20 participantes que competirán por un premio en efectivo.

Melissa llega con experiencia. En La Casa de los Famosos Colombiafue finalista, y demostró que no solo tiene presencia, sino también estrategia, carácter y carisma.

Con su estilo renovado, su comunidad digital activa y una nueva aventura televisiva en puerta, Melissa Gate espera tener más visibilidad internacionalmente.

Según una publicación en su cuenta de X, Melissa dijo ayer que faltaban cuatro días para su ingreso al reality “La casa de Alofoke”.