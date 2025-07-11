Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Paola Jara revela cómo se alista para recibir a Emilia: "Estoy preparándome"

Paola Jara atraviesa sus últimos días antes de la llegada de Emilia y mostró cómo se prepara para su nueva etapa, aprendiendo y compartiendo su experiencia como mamá primeriza.

Paola Jara comparte emotiva fotografía junto a Jessi Uribe: ¿ya nació su bebé?
Estos detalles ha compartido Paola Jara acerca del próximo nacimiento de Emilia. | Foto: Buen Día, Colombia

Paola Jara y Jessi Uribe están listos para recibir a Emilia, su primera hija juntos, Paola está viviendo los últimos días antes del parto y ha decidido compartir con sus seguidores parte del proceso de aprendizaje que está atravesando como madre primeriza, especialmente en lo relacionado con la lactancia.

¿Cómo se está preparando Paola Jara para la lactancia?

Paola mostró una historia practicando con un extractor de leche materna, y para muchos seguidores fue un recordatorio de que la maternidad no solo está compuesta de momentos tiernos y decoraciones en tonos pastel, sino también de preparación técnica, información y paciencia.

 

La cantante ha estado aprovechando sus días de descanso para estudiar temas clave como alimentación inicial, extracción, conservación de leche materna y el manejo de los primeros días posparto.

Entender cómo funciona el extractor, aprender técnicas para evitar molestias y garantizar que su bebé reciba el alimento adecuado aun en momentos en los que no puedan dar pecho directamente.

¿Qué otros preparativos han compartido Paola Jara y Jessi Uribe sobre la llegada de Emilia?

La pareja ha mostrado otros momentos importantes previos al nacimiento como la revelación de género, el baby shower y algunos detalles de la ropita que usará en sus primeros días.

Paola Jara y Jessi Uribe
Paola Jara y Jessi Uribe no mostrarán a Emilia cuando nazca para cuidar su privacidad. /AFP: Jason Koerner/Rodrigo Varela

Sin embargo, Paola ha dejado claro que aprender a ser mamá está ocupando un lugar igual de importante, pues tanto ella como Jessi han demostrado estar informándose y planificando cada parte del proceso, contando con el acompañamiento de profesionales y la cercanía de su familia.

¿Qué representa este momento para los seguidores de Paola Jara y Jessi Uribe?

Las historias de Paola han sido bien recibidas y más allá de la emoción y las fotos encantadoras, lo que muchos valoran es que la llegada de un bebé implica mucho más que celebraciones, y han vivido junto a Paola un proceso bonito de acompañamiento en esta etapa.

Paola Jara les dio buenas noticias a su seguidores
Paola Jara sorprendió a sus seguidores con la preparación de su lactancia. (Foto Buen día, Colombia)

Algunos incluso antes de su retiro temporal de los escenarios, hicieron llegar detalles en cada una de las ciudades en las que tenían programadas sus presentaciones, haciéndole entender a la pareja que la llegada de su nueva bebé no solo es una alegría para ellos sino una nueva integrante que será valorada y celebrada en entre los seguidores.

