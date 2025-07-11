La casa de los famosos Colombia 2026: votaciones reñidas del tercer grupo de aspirantes, ¿cómo van?

Las votaciones del tercer grupo de aspirante a La casa de los famosos Colombia 2026 permanecen abiertas. A diferencia de los otros grupos, en esta oportunidad la competencia se encuentra reñida.

A través de las votaciones, el público debe elegir entre seis hombres que se dedican al mundo fitness y son modelos para que solo uno se convierta en habitante del reality del Canal RCN.

¿Cómo van las votaciones del tercer grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026?

Para esta ocasión el favoritismo se encuentra dividido porque dos aspirantes están disputándose el cupo para La casa de los famosos Colombia, ya que sus porcentajes son reñidos.

Ellos son los aspirantes del tercer grupo de La casa de los famosos Colombia 2026. | Foto del Canal RCN.

Las votaciones, con fecha de este viernes 7 de noviembre de 2025, se encuentran de la siguiente manera:

Tebi Bernal: 41.9%

41.9% Santiago Ríos: 36.1%

36.1% Jonathan Fierro: 13.7%

13.7% Pipe Ojeda: 5.1%

5.1% Duván Niño: 1.8%

1.8% Alexis Cuero: 1.4%

Con base en la anterior información, Tebi Bernal y Santiago Ríos están buscando a como dé lugar el puesto para ser parte del formato de convivencia del Canal RCN.

No obstante, cualquier cosa puede suceder y los demás aspirantes podrían remontar de un momento al otro. Las votaciones van hasta la tarde del domingo 9 de noviembre.

El elegido por el público se anuncia a través de las redes sociales del Canal RCN y La casa de los famosos Colombia, a la vez que mediante la página web de SuperLike.

¿Cómo se vota por el tercer grupo de aspirantes a La casa de los famosos Colombia 2026?

Se debe llevar a cabo un paso a paso para efectuar las votaciones para la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, de la forma enunciada a continuación:

Ingresar a la página oficial www.lacasadelosfamososcolombia.com

Dirigirse a 'Votaciones' y luego a 'Elige aquí a tu aspirante favorito'

Elegir al aspirante, dando clic en el nombre y fotografía

Revisar y confirmar el voto.

Las votaciones están habilitadas hasta las 4:00 de la tarde del domingo 9 de noviembre.

En total, son ocho grupos de aspirantes y cada semana se revelan sus nombres, entre mujeres y hombres.