Claudia Bahamón apareció junto a Patty Grisales tras MasterChef y dio mensaje sobre la competencia
Claudia Bahamón hizo la publicación que suele compartir con todos los eliminados de MasterChef, el turno fue para Patty Grisales.
Luego de varios días desde que Patty Grisales fue eliminada de MasterChef Celebrity, apareció la tradicional publicación que hace la presentadora Claudia Bahamón para los que se convierten en exparticipantes del programa de cocina del Canal RCN.
Como es común, la conductora de MasterChef Celebrity se despidió de la más reciente eliminada, es decir, la actriz Patricia Grisales. En Instagram, la host de TV compartió fotografías junto a la experimentada artista.
¿Cuál es la publicación de Claudia Bahamón en homenaje a Patty Grisales tras salir de MasterChef Celebrity?
En las fotos, la presentadora hace un corazón con sus manos, a la vez que abraza a la actriz, quien se encuentra sosteniendo un cartel con un mensaje escrito por ella misma.
"Competir consigo mismo y siempre desde el amor. Los mejores momentos, gracias. Los amo, Patty", se lee.
Sumado a las palabras escritas en papel, Claudia Bahamón consignó un mensaje para la actriz. La presentadora dejó ver su admiración por la exparticipante de MasterChef, ya que comentó que desde el primer día de la competencia de cocina del Canal RCN sabía que la artista iba a entregar amor y sabiduría.
"Competir siempre desde el amor. Desde el día uno supe que serías un alma buena y pura en la cocina. Tu sentido del humor, tu compromiso, tu respeto, tu atención y tus ganas de aprender hicieron de cada día una experiencia más bonita. Gracias, Patty linda, por tanto amor, por tanta entrega y por tu presencia luminosa. Eres un amor de mujer y sabiduría pura. ¡Te quiero, te quiero y te quiero punto!", fue el mensaje de Claudia Bahamón para Patty Grisales en Instagram.
¿Cómo reaccionó Patty Grisales al mensaje de Claudia Bahamón?
Patty Grisales reaccionó a la reciente publicación de la presentadora de televisión, lo hizo en la caja de comentarios donde escribió que el apoyo de la conductora de MasterChef fueron un "bálsamo" para su corazón. Asimismo, manifestó su gratitud.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike
"Mi amorosa Claudia Bahamón, sabes que tus abrazos, compañía y consejos, fueron siempre un bálsamo al corazón. Te quiero y te admiro como no te imaginas. GRACIAS, hada amorosa", escribió Patricia.