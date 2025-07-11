¿Yeferson Cossio y Carolina Gómez planean tener hijos? Esto se sabe
Durante un en vivo, Yeferson Cossio y Carolina Gómez aclararon si planean o no tener hijos pronto, y que qué se han enfocado para su crecimiento personal.
Durante una reciente transmisión en vivo, Yeferson Cossio y Carolina Gómez dejaron claro que, aunque su relación avanza de manera estable y pública, el tema de tener hijos es algo que decidieron hablar recientemente.
¿Yeferson Cossio y Carolina Gómez planean tener hijos?
La conversación surgió después de que un seguidor les preguntara directamente si planeaban convertirse en padres, y Carolina fue la primera en responder, con sinceridad y sin rodeos.
Confesó que ha escuchado varias veces a Yeferson decir que siente que ya está mayor para pensar en tener hijos y que teme no poder disfrutar plenamente sus diferentes etapas de crecimiento.
¿Qué opinó Carolina sobre pausar sus sueños por la maternidad?
Aunque en algún momento expresó el deseo de formar una familia junto a Yeferson, su perspectiva ha cambiado, y señaló que está enfocada en su carrera como modelo, en el crecimiento de su empresa de ropa femenina y en proyectos personales que ha venido construyendo con esfuerzo.
“Ahorita no es algo que quiero”, afirmó.
Dejando claro que, para ella, convertirse en mamá significaría detener todo lo que está logrando profesionalmente y enfatizó que no está dispuesta a renunciar a su ritmo de vida y a las metas que todavía tiene por cumplir.
¿Cuál fue la reacción de Yeferson Cossio al escuchar la opinión de Carolina?
A pesar de que fue él quien abrió la conversación en otras ocasiones diciendo que la paternidad no encaja en sus planes actuales, esta vez el silencio de Yeferson llamó la atención.
Mientras Carolina hablaba, él decidió no profundizar en el tema ni expresar una postura definitiva, por lo que ese silencio provocó una ola de comentarios y especulaciones, especialmente en algunos seguidores que interpretaron su expresión facial como un gesto de incomodidad o tristeza.
La conversación dejó ver un punto importante en la etapa actual de su relación, en la que ambos están priorizando su desarrollo individual y profesional, sin descartar o confirmar de manera definitiva lo que pueda pasar en el futuro.