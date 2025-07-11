¿Yeferson Cossio y Carolina Gómez planean tener hijos? Esto se sabe

Durante una reciente transmisión en vivo, Yeferson Cossio y Carolina Gómez dejaron claro que, aunque su relación avanza de manera estable y pública, el tema de tener hijos es algo que decidieron hablar recientemente.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Patty Grisales habló sobre el día que impactó físicamente a Taguado en MasterChef: "Sigue ofendida"

¿Yeferson Cossio y Carolina Gómez planean tener hijos?

La conversación surgió después de que un seguidor les preguntara directamente si planeaban convertirse en padres, y Carolina fue la primera en responder, con sinceridad y sin rodeos.

Yeferson Cossio y Carolina Gómez aclararon que no planean tener hijos pronto. (Foto: Canal RCN)

Confesó que ha escuchado varias veces a Yeferson decir que siente que ya está mayor para pensar en tener hijos y que teme no poder disfrutar plenamente sus diferentes etapas de crecimiento.

Artículos relacionados La toxi costeña La Toxi costeña podría llegar a 'La mansión de Luinny', así reaccionó Karina García

¿Qué opinó Carolina sobre pausar sus sueños por la maternidad?

Aunque en algún momento expresó el deseo de formar una familia junto a Yeferson, su perspectiva ha cambiado, y señaló que está enfocada en su carrera como modelo, en el crecimiento de su empresa de ropa femenina y en proyectos personales que ha venido construyendo con esfuerzo.

“Ahorita no es algo que quiero”, afirmó.

Dejando claro que, para ella, convertirse en mamá significaría detener todo lo que está logrando profesionalmente y enfatizó que no está dispuesta a renunciar a su ritmo de vida y a las metas que todavía tiene por cumplir.

Artículos relacionados Influencers Muere la 'Barbie humana', la mujer que se hizo 27 procedimientos estéticos para parecerse a la muñeca

¿Cuál fue la reacción de Yeferson Cossio al escuchar la opinión de Carolina?

A pesar de que fue él quien abrió la conversación en otras ocasiones diciendo que la paternidad no encaja en sus planes actuales, esta vez el silencio de Yeferson llamó la atención.

Mientras Carolina hablaba, él decidió no profundizar en el tema ni expresar una postura definitiva, por lo que ese silencio provocó una ola de comentarios y especulaciones, especialmente en algunos seguidores que interpretaron su expresión facial como un gesto de incomodidad o tristeza.

Carolina Gómez y Yeferson Cossio dejaron claro que su prioridad es crecer y disfrutar su vida juntos. Foto Freepik

La conversación dejó ver un punto importante en la etapa actual de su relación, en la que ambos están priorizando su desarrollo individual y profesional, sin descartar o confirmar de manera definitiva lo que pueda pasar en el futuro.