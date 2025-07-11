¿Mateo Varela y Norma Nivia rumbo al altar?: el video que despertó rumores de boda

Los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia, Mateo Varela y Norma Nivia, podrían estar planeando su boda, y un video que circula en redes sociales habría confirmado la noticia.

¿Qué video despertó rumores de que Mateo Varela y Norma Nivia están a punto de casarse?

Desde que se conoció que Mateo y Norma iniciaron una relación durante su participación en el reality producido por Canal RCN, los rumores sobre un posible matrimonio no han dejado de circular.

Mateo Varela y Norma Nivia fueron sorprendidos por una mujer que les aseguró que se casarían. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, la pareja nunca había confirmado públicamente sus planes de dar el siguiente paso, hasta que un video de su reciente viaje a Jamaica encendió nuevamente las especulaciones.

En el video, una mujer local le dice al modelo de 31 años que debería casarse y que, sin duda, Norma es su futura esposa, afirmando con seguridad que así lo veía en su destino.

Debes casarte con ella. Ella es tu esposa, lo predigo, ella es tu esposa", le dijo la mujer.

¿Qué dijeron Mateo Varela y Norma Nivia a la predicción de la mujer de que se casarían?

Entre risas y evidentemente sorprendidos, los famosos le prometieron a la mujer jamaiquina que, si su predicción llegaba a cumplirse, estaría invitada a su boda.

La mujer, emocionada por la respuesta, les aseguró que sería un honor cantarles en la ceremonia.

Además, les pidió que se casaran en Colombia y regresaran a Jamaica para celebrar su luna de miel, sellando el momento con un toque de alegría y complicidad que encantó a sus seguidores.

Mateo Varela y Norma Nivia aún no han confirmado abiertamente su deseo de casarse. (Foto: Canal RCN)

¿Planean casarse Mateo Varela y Norma Nivia?

Por ahora, la pareja no ha confirmado oficialmente su deseo de casarse, aunque los rumores siguen creciendo entre sus seguidores. Su cercanía, las constantes muestras de amor y los viajes que comparten han despertado sospechas sobre si estarían preparando una boda en secreto.

Aun así, 'Peluche' y la actriz han preferido mantener en privado los detalles sobre el tema.