Mateo Varela lanza canción tras la derrota de Yina Calderón, ¿indirecta o simple coincidencia?

Mateo Varela lanza una canción con una letra que muchos relacionan con Yina Calderón tras su derrota con Andrea Valdiri.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Mateo Varela saca una canción tras la derrota de Yina Calderón contra Andrea Valdiri.
Mateo Varela saca una canción luego del retiro de Yina Calderón en Stream Fighters 4. (Foto Canal RCN)

Tras el retiro de Yina Calderón en el enfrentamiento contra Andrea Valdiri en Stream Fighters 4, las redes sociales se llenaron de comentarios, memes y debates sobre lo ocurrido.

Mateo Varela muestra un fragmento de su nueva canción.
Mateo Varela muestra su nueva canción y muchos internautas piensan que es una indirecta para Yina Calderón. (Fotos Canal RCN)

La influencer abandonó el ring en menos de 20 segundos, lo que generó críticas por parte del público y otros creadores de contenido.

En medio de tanto revuelo, Mateo Varela, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, publicó en sus historias de Instagram un fragmento de una canción inédita.

En el video, se le ve cantando una parte del tema y preguntándole a sus seguidores si debería lanzarla oficialmente.

¿La letra de la canción de Mateo Varela está inspirada en Yina Calderón?

Lo que llamó la atención de los internautas fue la letra que habla de las personas que buscan viralizar su contenido a toda costa y que son valientes detrás de una pantalla.

“...hablan de viralidad queriendo tocar la cima detrás de una pantalla como una ga...llina”, cantó Mateo Varela en su publicación.

¿Qué opinan los seguidores de Mateo Varela y Yina Calderón sobre la canción?

Algunos internautas aseguraron que Mateo no supera a Yina por decirle que tiene masculinidad “frágil”. Otros mencionaron que él mismo se ha quejado de estar en polémicas, pero que le gusta generarlas.

Sin embargo, también lo defendieron afirmando que la canción no tiene nada que ver con Yina Calderón y que Mateo tiene derecho a expresarse sin que todo se interprete como un ataque.

¿Qué dijo Mateo Varela sobre la canción?

Hasta ahora, Mateo no ha confirmado si la canción será lanzada oficialmente ni si está dedicada a Yina.

A pesar de no mencionar nombres, el momento en que compartió el fragmento (justo después del enfrentamiento entre Calderón y Valdiri) y el contenido de la letra han sido suficientes para que muchos lo interpreten como una indirecta.

Mateo Varela canta en sus redes y sus seguidores creen que es una indirecta para Yina Calderón.
Mateo Varela publica una canción que sus seguidores creen que es una indirecta para Yina Calderón. (Fotos Canal RCN)
