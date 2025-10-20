Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Juliana Calderón se burla de las críticas a Yina por abandonar su encuentro con Andrea Valdiri

Juliana Calderón, hermana de Yina Calderón, publicó una imagen irónica que revolucionó las redes tras su polémico retiro del ring.

Juliana Calderón responde a las críticas que recibe su hermana Yina Calderón.
Juliana Calderón respondió a las críticas que recibe su hermana Yina Calderón por abandonar su enfrentamiento con Andrea Valdiri. (Fotos Canal RCN)

El esperado encuentro de boxeo entre Yina Calderón y Andrea Valdiri se llevó a cabo el pasado 18 de octubre de 2025 en el Coliseo MedPlus de Bogotá, como parte de la cuarta edición del evento Stream Fighters, y reunió a reconocidas figuras del entretenimiento digital y de la música.

Juliana Calderón se burla de quienes critican a su hermana por abandonar el encuentro de boxeo con Andrea Valdiri.
Juliana Calderón se burla de las críticas hacia su hermana Yina Calderón. (Fotos Canal RCN)

El enfrentamiento, anunciado como uno de los momentos más esperados del evento, terminó abruptamente cuando Yina Calderón decidió abandonar el ring apenas iniciando el primer asalto.

La influencer y exparticipante de La casa de los famosos se quitó los guantes en menos de 20 segundos y se negó a continuar, lo que generó sorpresa entre los asistentes y una ola de críticas en redes sociales.

La decisión fue interpretada por muchos internautas como una falta de compromiso, mientras otros defendieron su derecho a retirarse si no se sentía preparada para el encuentro.

En medio de la controversia, la hermana de Yina Calderón, Juliana Calderón, reaccionó a través de sus historias de Instagram.

Lo hizo con una imagen que rápidamente se viralizó; en ella aparece Yina detrás de una pared, mostrando solo de los ojos hacia arriba, acompañado del texto: “Holis, ¿siguen bravos?”.

El tono irónico fue interpretado como una burla directa hacia quienes criticaron la retirada de Yina del duelo con Valdiri.

“Les manda a decir Yina”, escribió Juliana en su publicación.

La historia de Instagram desató una nueva ola de reacciones. Algunos seguidores de las hermanas Calderón se la tomaron con humor, mientras otros, en cambio, lo consideraron como una provocación innecesaria que alimenta la polémica sin ofrecer una explicación seria sobre lo ocurrido en el evento.

¿Qué impacto tuvo Stream Fighters 4 en el entretenimiento digital latinoamericano?

Stream Fighters 4, organizado por el streamer Westcol, logró reunir más de 10 mil asistentes en el Coliseo MedPlus, con entradas agotadas desde varios días antes del evento.

Además, la transmisión en vivo por medio de la plataforma Kick alcanzó más de 4 millones de espectadores, superando el record del Stream Fighters 3.

Con estos números y el alcance logrado, Stream Fighters se posiciona como el evento de entretenimiento digital más importante en su tipo en Latinoamérica, marcando un precedente en la forma en la que se fusionan las redes sociales, el deporte y la música urbana en un solo escenario.

Yina Calderón abandonó en el primer asalto.
Yina Calderón se retiró del enfrentamiento contra Andrea Valdiri en el primer asalto. (Foto Canal RCN)
