Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karely Ruiz emocionó con su promesa si logra ganarle a Karina García en el ring de boxeo

A pocas horas de su enfrentamiento con Karina García, Karely Ruiz sorprendió con una publicación que conmovió a sus seguidores.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
El inesperado mensaje de Karely Ruiz antes del su enfrentamiento con Karina García.
Karely Ruiz promete una donación para los perros sin hogar si le gana el enfrentamiento a Karina García. (Foto Karina García Canal RCN) (Foto de la boxeadora Freepik)

A pocas horas de su esperado enfrentamiento con Karina García en el evento Stream Fighters 4, la creadora de contenido mexicana Karely Ruiz compartió un mensaje que tomó por sorpresa a sus seguidores.

Karely Ruiz emociona a sus seguidores con inesperada publicación.
Karely Ruiz y Karina García se enfrentarán en el Stream Fighters 4 en Bogotá. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

Con la tensión propia de la previa del evento, muchos internautas esperaban publicaciones relacionadas con su preparación física o mental. Sin embargo, Karely publicó una imagen que rápidamente se viralizó.

¿Qué publicó Karely Ruiz antes de su enfrentamiento con Karina García en Stream Fighters 4?

En la imagen, anunció que hará una donación significativa a fundaciones que ayudan a los perros sin hogar, un gesto que fue recibido con recibido con entusiasmo entre sus seguidores y por los que cuidan de los animales.

“Si gano la pelea haré donaciones a fundaciones de perritos, ya dije”, escribió Karely Ruiz en su publicación.

Aunque Karely no especificó el monto ni las organizaciones beneficiadas, el mensaje fue claro: convertirá el posible resultado en una oportunidad para ayudar a los que no tienen voz.

Este tipo de iniciativas no son comunes en el contexto de eventos como Stream Fighters, donde el foco suele estar en el espectáculo, la competencia y las cifras de audiencia.

Por eso, la publicación de Karely Ruiz generó una ola de reacciones positivas, destacando su sensibilidad y compromiso social.

Artículos relacionados

¿Cuándo y dónde será el enfrentamiento entre Karely Ruiz y Karina García?

Stream Fighters 4 se llevará a cabo este sábado 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

El evento, organizado por el streamer colombiano Westcol, reunirá a creadores de contenido de distintos países en una noche de adrenalina y música.

El cruce entre Karely Ruiz y Karina García es uno de los más esperados de la cartelera, sobre todo por la popularidad de ambas en las redes sociales.

Artículos relacionados

Además de los enfrentamientos, el evento de boxeo contará con presentaciones musicales de artistas como Farruko y Cosculluela, y será transmitido en vivo por el canal de Westcol en la plataforma Kick.

Según el streamer, se espera que esta edición supere los 1.4 millones de espectadores alcanzados en la edición anterior.

Karely Ruiz hará donaciones si le gana a Karina García.
Karely Ruiz hará donaciones para los animales sin hogar si le gana a Karina García en el Stream Fighters 4. (Foto de Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Melissa Gate Melissa Gate

Melissa Gate divide opiniones al dar una "orden" en redes sociales, ¿de qué se trata?

Melissa Gate tomó una decisión en redes sociales y lo mismo le pidió a sus seguidores, varios no estuvieron de acuerdo.

Video de los dos hijos de Cintia Cossio Cintia Cossio

Cintia Cossio presumió un momento especial en su vida: “Ahora sí puedo decir que soy millonaria”

Cintia Cossio enternece a sus seguidores con un emotivo video de sus hijos con canción de Greeicy Rendón.

Hermana de Yina Calderón rompe el silencio sobre la muerte de Baby Demoni Yina Calderón

Hermana de Yina Calderón volvió a referirse a la muerte de Baby Demoni: esto dijo

Claudia, hermana de Yina Calderón, conmovió a sus seguidores al hablar nuevamente sobre la muerte de Baby Demoni.

Lo más superlike

Ángela Aguilar posa en la sala de prensa durante la 22.a Entrega Anual del Latin GRAMMY. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar hizo inesperada confesión tras recibir importante premio: "me da miedo"

La cantante Ángela Aguilar fue galardona durante la gala de La Musa Awards 2025 que tuvo lugar en Salón de la Fama de los Compositores Latinos.

Michelle Orozco con urticaria Salud

¿Qué es la urticaria, afección que sufre Michelle Orozco?

J Balvin reacciona a las críticas por tener esposa más alta J Balvin

J Balvin rompió el silencio y respondió contundente a las críticas que recibe por Valentina Ferrer

Ricardo Vesga se lleva el primer delantal negro del Top 10 tras un plato que no convenció al jurado. MasterChef Celebrity Colombia

¿Quién se llevó el primer delantal negro del Top 10 en MasterChef?

Modelos de Victoria's Secret entre las mejores pagas Viral

Esta es la millonada que ganan las modelos de Victoria's Secret: ¿Cuánto ganó Valentina Castro?