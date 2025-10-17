Karely Ruiz emocionó con su promesa si logra ganarle a Karina García en el ring de boxeo

A pocas horas de su esperado enfrentamiento con Karina García en el evento Stream Fighters 4, la creadora de contenido mexicana Karely Ruiz compartió un mensaje que tomó por sorpresa a sus seguidores.

Karely Ruiz y Karina García se enfrentarán en el Stream Fighters 4 en Bogotá. (Foto Canal RCN)

Con la tensión propia de la previa del evento, muchos internautas esperaban publicaciones relacionadas con su preparación física o mental. Sin embargo, Karely publicó una imagen que rápidamente se viralizó.

¿Qué publicó Karely Ruiz antes de su enfrentamiento con Karina García en Stream Fighters 4?

En la imagen, anunció que hará una donación significativa a fundaciones que ayudan a los perros sin hogar, un gesto que fue recibido con recibido con entusiasmo entre sus seguidores y por los que cuidan de los animales.

“Si gano la pelea haré donaciones a fundaciones de perritos, ya dije”, escribió Karely Ruiz en su publicación.

Aunque Karely no especificó el monto ni las organizaciones beneficiadas, el mensaje fue claro: convertirá el posible resultado en una oportunidad para ayudar a los que no tienen voz.

Este tipo de iniciativas no son comunes en el contexto de eventos como Stream Fighters, donde el foco suele estar en el espectáculo, la competencia y las cifras de audiencia.

Por eso, la publicación de Karely Ruiz generó una ola de reacciones positivas, destacando su sensibilidad y compromiso social.

¿Cuándo y dónde será el enfrentamiento entre Karely Ruiz y Karina García?

Stream Fighters 4 se llevará a cabo este sábado 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

El evento, organizado por el streamer colombiano Westcol, reunirá a creadores de contenido de distintos países en una noche de adrenalina y música.

El cruce entre Karely Ruiz y Karina García es uno de los más esperados de la cartelera, sobre todo por la popularidad de ambas en las redes sociales.

Además de los enfrentamientos, el evento de boxeo contará con presentaciones musicales de artistas como Farruko y Cosculluela, y será transmitido en vivo por el canal de Westcol en la plataforma Kick.

Según el streamer, se espera que esta edición supere los 1.4 millones de espectadores alcanzados en la edición anterior.