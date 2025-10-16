Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Esperanza Gómez reaccionó con humor cuando Valentina Taguado la olió en ¿Qué hay pa’ dañar?

Valentina Taguado olió a Esperanza Gómez durante la entrevista en ¿Qué hay pa’ dañar? y compartió su impresión en vivo.

Valentina Taguado sorprende al revelar el olor de Esperanza Gómez.
Valentina Taguado huele a Esperanza Gómez y sorprende con su respuesta. (Foto Canal RCN)

Durante la emisión del programa matutino ¿Qué hay pa’ dañar?, transmitido por la aplicación del Canal RCN, se vivió un momento inesperado entre la locutora Valentia Taguado y la actriz Esperanza Gómez.

Valentina Taguado olió a Esperanza Gómez durante la transmisión del programa ¿Qué hay pa’ dañar?
Esperanza Gómez de dejó oler por Valentina Taguado durante el programa matutino (Foto Canal RCN)

La entrevista que fue conducida por Valentina Taguado junto a la humorista Johana Velandia incluyó una dinámica que ya se ha vuelto habitual en el formato del programa y en los contenidos que comparte Valentina en sus redes sociales.

¿Qué dijo Esperanza Gómez cuando Valentina Taguado la olió?

En medio de la conversación, Valentina se inclinó y olió el cuello y luego la axila de Esperanza. La actriz reaccionó con naturalidad e incluso bromeo que podían olerla en cualquier parte del cuerpo.

“Huele como tan suavecito”, expresó Valentina Taguado.

La actitud de Esperanza Gómez fue destacada por muchos de los seguidores del programa, quienes valoraron su disposición y la forma en la que manejó la situación sin incomodidad.

La expresión de Valentina Taguado reflejó sorpresa y agrado. Su gesto corporal, acompañado de una sonrisa espontánea, dejó ver que el aroma de Esperanza la tomó por sorpresa de forma positiva.

¿Por qué Valentina Taguado huele a sus invitados en sus entrevistas?

Este tipo de interacciones ya han ocurrido en otras emisiones del programa y en algunas entrevistas de Valentina fuera del set.

Valentina olió al futbolista Radamel Falcaoen una entrevista, también lo hizo con la creadora de contenido y presentadora Karen Sevillano, quienes respondieron con humor y complicidad.

Aunque poco convencional, esta dinámica se ha convertido en una marca personal de Valentina Taguado.

La situación, que podría parecer inusual en otros contextos, ha sido aceptada por los invitados como parte del estilo y de la forma en que Valentina conduce las entrevistas.

Para muchos internautas, oler a los invitados, ya es parte esencial de cada episodio, como una especie de ritual.

¿Qué más contó Esperanza Gómez durante la entrevista?

Durante la entrevista también se abordaron varios temas personales relacionados con la vida de Esperanza Gómez. La actriz compartió detalles sobre su rutina diaria, sus hábitos de bienestar y algunas reflexiones sobre su forma de ver las relaciones interpersonales.

Valentina Taguado huele a sus invitados.
Valentina Taguado ha vuelto habitual la dinámica de oler a sus invitados. (Foto Canal RCN)
