Yina Calderón explotó contra Andrea Valdiri antes de su reencuentro

La empresaria Yina Calderón arremetió nuevamente contra la influenciadora Andrea Valdiri previamente a su reencuentro para su enfrentamiento en el ring de boxeo.

¿Qué dijo Yina Calderón contra Andrea Valdiri?

La creadora de contenido realizó una transmisión en vivo en su programa 'Escándalo TV', donde habló sobre la barranquillera y juzgó sus relaciones sentimentales, apoyando las críticas que le lanzó su hermana Juliana Calderón a su rival.

"Un vieja que ha sido más p*** que uno, ¡ay perdón! ahora sí me van a dar en la jet* el sábado. Tenemos el fogón ahí y yo le hecho leña, pa' que llegue como es. Yo puedo ser más bajita, que no haga ejercicio como ella, pero yo me paro en la raya, yo no me dejo. Cree que soy un muñeco que va a darle y no voy a hacer nada, no mami", expresó.

Detalló que ella no le gusta presumir tanto de lo que puede dar en dicho enfrentamiento, pero reiteró que puede dar una gran sorpresa y llevarse la victoria contra Andrea Valdiri en el ring de boxeo este sábado 18 de octubre en Bogotá.

¿Cuándo se reencontrarán Yina Calderón y Andrea Valdiri?

Cabe destacar que, ambas se verán por segunda vez en la noche de este viernes 17 de octubre para realizar su respectivo pesaje y tener todo bajo regla para la competencia.

Yina Calderón resaltó que si Andrea Valdiri lograba el peso acordado ella se iba a bajar del enfrentamiento.

También indicó que si llega a cumplir y ella gana la tienen que soportar, pues recordará todos los días de su vida que logró llevarse la victoria contra Andrea Valdiri, aunque la mayoría no apostaba por ella.

Es importante mencionar que, la barranquillera señaló recientemente en una transmisión en vivo junto al streamer Westcol que sin duda alguna Yina Calderón es una fiel seguidora a ella para estar enterada de cada movimiento y destacó que solo espera que una vez logren enfrentarse ella la deje de mencionar.

Por ahora, sus fanáticos están a la expectativa de lo que pueda pasar entre ellas.