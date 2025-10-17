Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sale a la luz último video que grabó Liam Payne antes de su fallecimiento en Argentina

En redes se viraliza el último video que Liam Payne grabó antes de fallecer en Argentina, conmoviendo a miles de sus fans.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
El último video que grabó Liam Payne antes de su fallecimiento ha conmovido a miles de sus fans. (Foto: Jamie McCarthy /Getty Images via AFP)

A un año de la muerte de Liam Payne en Argentina, tras caer del tercer piso de un hotel, salió a la luz el último video que el cantante grabó antes de su fallecimiento.

¿Cuál es el video que grabó Liam Payne antes de su fallecimiento?

Por estos días, el nombre del cantante británico Liam Payne vuelve a ser tendencia luego de haberse cumplido su primer aniversario sin su presencia en este mundo, pero también por un video que ha salido a la luz y que su novia Kate Cassidy se ha encargado de dar a conocer.

La modelo e influenciadora estadounidense ha conmovido a sus fans al compartir por medio de su cuenta de TikTok, un video en el que comparte junto al cantante en lo que parece ser una tarde de campo rodeados de caballos.

Revelan último video que grabó Liam Payne antes de su fallecimiento
Liam Payne falleció en Argentina tras caer de un tercer piso de un hotel. (Foto: Cindy Ord/Getty Images for SiriusXM/AFP)

En el video se observa al intérprete de 'Strip That Down' dándole indicaciones a Kate Cassidy para que, cuando él la alce, ella extienda los brazos en el aire.

La escena, que se repite en varias ocasiones, muestra a la pareja entre risas y gestos de complicidad, disfrutando de un momento lleno de ternura y espontaneidad.

Según contó Cassidy, ese video corresponde al último instante que compartió con Liam Payne antes de su trágica muerte, un recuerdo que ahora se ha vuelto profundamente simbólico para ella.

Este video fue tomado durante la última hora y el último día que Liam y yo compartimos en esta vida. Siempre estaré agradecida por los hermosos momentos que compartimos. Te extrañaré por el resto de mi vida Liam", expresó.

 

¿Cómo reaccionaron en redes al último video que grabó Liam Payne antes de su fallecimiento?

Los fans del cantante y varios usuarios en redes se mostraron profundamente conmovidos al ver el video, aprovechando el momento para recordar la trágica partida del exintegrante de One Direction.

Sin embargo, las reacciones se dividieron: mientras algunos aún reprochan a Kate por haber dejado solo a Liam en Argentina, otros salieron en su defensa, asegurando que ella siempre lo acompañó y que también ha sufrido la pérdida.

Revelan último video que grabó Liam Payne antes de su fallecimiento
Kate Cassidy fue criticada por fans de Liam Payne por haberlo dejado solo en Argentina. (Foto: AFP / Justin Tallis)

¿Qué le pasó a Liam Payne?

Liam Payne viajó a Buenos Aires junto a su novia, Kate Cassidy, para disfrutar unos días de descanso en el hotel CasaSur Palermo.

El viaje, que inicialmente sería corto, se extendió por casi dos semanas, pero Cassidy regresó a Miami dos días antes del hecho para atender asuntos personales y cuidar de su mascota.

Según explicó más tarde, el cantante se encontraba tranquilo y en buen estado emocional cuando ella partió.

El 16 de octubre de 2024, Payne fue hallado sin vida tras caer del balcón del tercer piso del hotel. La autopsia reveló que murió por politraumatismos y que en su cuerpo había rastros de alcohol y sustancias psicoactivas.

