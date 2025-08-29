Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Kate Cassidy dedica un sentido mensaje a Liam Payne en su cumpleaños

Kate Cassidy recordó a Liam Payne en el que habría sido su cumpleaños 32, con un emotivo video y un mensaje de despedida.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Kate Cassidy y Liam Payne
Kate Cassidy dedica un mensaje a Liam Payne en su cumpleaños. (Foto Justin Tallis / AFP) (Foto Angela Weiss / AFP)

El recuerdo de Liam Payne sigue presente entre sus seres queridos y fanáticos. En el que habría sido su cumpleaños número 32, Kate Cassidy, expareja del cantante, decidió rendirle un sentido homenaje a través de redes sociales.

Artículos relacionados

Con un emotivo video y un mensaje lleno de nostalgia, la creadora de contenido compartió algunos de los momentos más especiales que vivió junto al exintegrante de One Direction, despertando la sensibilidad de sus seguidores y reavivando la memoria del artista británico.

¿Qué publicó Kate Cassidy por el cumpleaños de Liam Payne?

Kate Cassidy, la influencer que fue pareja de Liam Payne, compartió un emotivo homenaje con motivo del que habría sido el cumpleaños número 32 del cantante.

A través de un video publicado en Instagram, la creadora de contenido recopiló varios momentos íntimos que vivió junto al exintegrante de One Direction, desde viajes y cenas, hasta instantes más personales que reflejaban la complicidad entre ambos.

En la descripción, Kate se refirió a la fecha como “un día especial para un alma especial”, dejando ver cuánto extraña a quien fuera su pareja. Además, escribió un mensaje que conmovió a los seguidores del artista:

Artículos relacionados

“Feliz cumpleaños, Liam. Ojalá pudiéramos celebrarlo juntos. En la próxima vida, supongo ❤️”.

No es la primera vez que Cassidy se pronuncia públicamente tras la pérdida del cantante, con quien compartió sus últimos días en Argentina.

De hecho, ambos asistieron al concierto de Niall Horan en Buenos Aires poco antes de la tragedia.

¿Qué le sucedió a Liam Payne?

El 16 de octubre de 2024, la vida de Liam Payne se apagó de forma trágica en Buenos Aires. El exmiembro de One Direction cayó desde el balcón de la habitación en la que se hospedaba en el hotel CasaSur.

Liam Payne
Liam Payne falleció en Buenos Aires, Argentina. (Foto Alejandro Gonzalez / AFP)

Las investigaciones posteriores confirmaron que el artista tenía alc0hol y dr0gas en su organismo, y que al menos cinco personas fueron detenidas en relación con su fallecimiento.

En los meses previos, Liam había sido abierto con sus seguidores sobre su lucha contra las adicciones.

En mayo de 2023 reveló que había pasado por rehabilitación y que llevaba más de 100 días sobrio, un proceso que buscaba encaminarlo nuevamente en su vida personal y artística.

Artículos relacionados

El cantante dejó un legado musical que marcó a toda una generación y es recordado, además, por su faceta como padre.

Liam tenía un hijo de 8 años, Bear, fruto de su relación con la también cantante Cheryl Cole, quien ahora se encarga de su crianza.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

El gesto de Camilo Cifuentes que cambió la vida de un vendedor de hamburguesas Influencers

Camilo Cifuentes conmueve al regalar una moto a vendedor de hamburguesas | VIDEO

Camilo Cifuentes protagonizó un emotivo momento al sorprender a un trabajador con un regalo que le cambiará la vida y ya emociona en redes sociales.

La Segura La Segura

La Segura sorprende con cambio físico tras cuatro meses de posparto: así luce

La Segura dejó ver el gran cambio físico que ha tenido en las últimas semanas y sus seguidores le piden el secreto.

Mafe Walker con novio Mafe Walker

Cantante confirmaría su romance con Mafe Walker: "Estoy donde quiero estar"

Aumentan los rumores de un posible romance entre un cantante urbano y la influenciadora Mafe Walker.

Lo más superlike

El gato quimera viral tiene pelaje dividido en dos colores perfectamente definidos. Mascotas

Así luce el gato de "dos caras" que se volvió viral en TikTok por su rareza

Un gato quimera con pelaje y ojos de dos colores distintos se hizo viral en TikTok, generando ternura y asombro en millones de usuarios.

Miss Universe Colombia, el reality Miss Universe Colombia

Ellas son las candidatas de Miss Universe Colombia que superan los 30 años de edad

Anuel y Blessd sorprendieron con gesto en concierto Anuel AA

Sale a la luz cariñoso gesto de Anuel con Blessd en medio de concierto: así fue

Practicar deportes acuáticos fortalece músculos, articulaciones y mejora la resistencia cardiovascular. Salud

Ahora meterse al mar también es una forma de ejercitar tu cuerpo, esto dice la ciencia

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón