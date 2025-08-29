Kate Cassidy dedica un sentido mensaje a Liam Payne en su cumpleaños

El recuerdo de Liam Payne sigue presente entre sus seres queridos y fanáticos. En el que habría sido su cumpleaños número 32, Kate Cassidy, expareja del cantante, decidió rendirle un sentido homenaje a través de redes sociales.

Con un emotivo video y un mensaje lleno de nostalgia, la creadora de contenido compartió algunos de los momentos más especiales que vivió junto al exintegrante de One Direction, despertando la sensibilidad de sus seguidores y reavivando la memoria del artista británico.

¿Qué publicó Kate Cassidy por el cumpleaños de Liam Payne?

Kate Cassidy, la influencer que fue pareja de Liam Payne, compartió un emotivo homenaje con motivo del que habría sido el cumpleaños número 32 del cantante.

A través de un video publicado en Instagram, la creadora de contenido recopiló varios momentos íntimos que vivió junto al exintegrante de One Direction, desde viajes y cenas, hasta instantes más personales que reflejaban la complicidad entre ambos.

En la descripción, Kate se refirió a la fecha como “un día especial para un alma especial”, dejando ver cuánto extraña a quien fuera su pareja. Además, escribió un mensaje que conmovió a los seguidores del artista:

“Feliz cumpleaños, Liam. Ojalá pudiéramos celebrarlo juntos. En la próxima vida, supongo ❤️”.

No es la primera vez que Cassidy se pronuncia públicamente tras la pérdida del cantante, con quien compartió sus últimos días en Argentina.

De hecho, ambos asistieron al concierto de Niall Horan en Buenos Aires poco antes de la tragedia.

¿Qué le sucedió a Liam Payne?

El 16 de octubre de 2024, la vida de Liam Payne se apagó de forma trágica en Buenos Aires. El exmiembro de One Direction cayó desde el balcón de la habitación en la que se hospedaba en el hotel CasaSur.

Liam Payne falleció en Buenos Aires, Argentina. (Foto Alejandro Gonzalez / AFP)

Las investigaciones posteriores confirmaron que el artista tenía alc0hol y dr0gas en su organismo, y que al menos cinco personas fueron detenidas en relación con su fallecimiento.

En los meses previos, Liam había sido abierto con sus seguidores sobre su lucha contra las adicciones.

En mayo de 2023 reveló que había pasado por rehabilitación y que llevaba más de 100 días sobrio, un proceso que buscaba encaminarlo nuevamente en su vida personal y artística.

El cantante dejó un legado musical que marcó a toda una generación y es recordado, además, por su faceta como padre.

Liam tenía un hijo de 8 años, Bear, fruto de su relación con la también cantante Cheryl Cole, quien ahora se encarga de su crianza.