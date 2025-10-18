Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García vs. Karely Ruiz: el enfrentamiento que paralizó 'Stream Fighters 4'

Karina García y Karely Ruiz protagonizaron un épico duelo en 'Stream Fighters 4' que terminó dándole la victoria a la mexicana.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Así fue el encuentro entre Karina García y Karely Ruiz en 'Stream Fighters 4'
Karina García perdió frente a Karely Ruiz en 'Stream Fighters 4'. (Foto: Canal RCN | Freepik)

El esperado enfrentamiento entre Karina García y Karely Ruiz se convirtió en el momento más comentado de 'Stream Fighters 4'. Desde la entrada hasta el desenlace, la tensión y emoción atraparon a todos los espectadores.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la entrada triunfal de Karina García y Karely Ruiz al ring de 'Stream Fighters 4'?

La mexicana Karely Ruiz fue la primera quien hizo su aparición en el ring rodeada de su equipo y detrás de ella la bandera de su país natal México, mientras el rapero Rayas de Patrón interpretaba su tema musical 'Millonario'.

Acto seguido, Karina García hizo su aparición de manera espectacular y sorprendió a los presentes al entrar acompañada de Yailin 'La Más Viral', quien interpretó su éxito ‘Bing Bong’, mientras recibía una ovación del público.

Artículos relacionados

¿Qué ocurrió durante los tres rounds en el enfrentamiento entre Karina García y Karely Ruiz en 'Stream Fighters 4'?

El duelo entre la exparticipante de La casa de los famosos Colombia y Karely se desarrolló en tres rounds llenos de adrenalina.

Ambas competidoras mostraron estrategia, fuerza y resistencia, manteniendo a los espectadores al borde de sus asientos.

Cada round tuvo momentos de tensión, con ataques sorprendentes y defensas impecables, pero finalmente, la influencer mexicana logró imponerse y asegurar la victoria tras darle un toque contundente a la modelo paisa, quien quedó en shock.

Así fue el encuentro entre Karina García y Karely Ruiz en 'Stream Fighters 4'
Karina García perdió contra Karely Ruiz en 'Stream Fighters 4'. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cuál fue la reacción de Karina García tras la victoria de Karely Ruiz en ‘Stream Fighters 4’?

Tras la victoria de Karely Ruiz, Karina quedó visiblemente afectada. La intensidad del combate la dejó en estado de shock y fue necesario proporcionarle oxígeno para estabilizarla.

Este momento generó gran preocupación entre los asistentes y se convirtió en tendencia en redes sociales. Pero minutos después, mientras Westcol alentaba al público para que animaran a Karina, la exenfermera de profesión se levantó y decidió salir del evento sin dar declaración alguna.

Así fue el encuentro entre Karina García y Karely Ruiz en 'Stream Fighters 4'
Karina García perdió en el combate contra Karely Ruiz en 'Stream Fighters 4' y decidió no dar declaraciones. (Foto: Canal RCN)

Por el momento, los más de cinco millones de seguidores de Karina esperan que su salud se mantenga estable y que pronto pueda dirigirse a ellos a través de sus redes sociales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García fue asistida con oxígeno tras su enfrentamiento con Karely Ruiz en Stream Fighters 4. Karina García

Así reaccionó Karina García tras perder el combate en Stream Fighters 4: ¡Sin oxígeno!

El enfrentamiento entre Karina García y Karely Ruiz fue uno de los más intensos de Stream Fighters 4, dejando a la colombiana exhausta.

Isabella Vargas habló sobre pelea de Karina García e Isabella Vargas Karina García

La hija de Karina García reveló detalles detrás de cámaras de Karina García en Stream Fighters 4

Antes del esperado combate entre Karina García y Karely Ruiz, su hija acaparó la atención al mostrar el detrás de cámaras y apoyar a su mamá.

Manelyk González reveló que viaja a Colombia a apoyar a Karina Talento internacional

Así sorprendió Manelyk a Karina García en el camerino de Stream Fighters 4

Manelyk González viajó desde México para acompañar a Karina García y su gesto de amistad se convirtió en el momento más tierno del evento.

Lo más superlike

Mujer de 27 años muestra el drástico cambio que tuvo en su rostro durante su embarazo Viral

Viral: mujer de 27 años revela el drástico cambio que sufrió en su rostro durante su embarazo

La mujer decidió contar al mundo cómo, durante su embarazo, su rostro cambio por completo, dejándola irreconocible.

Cazzu

Cazzu habría empezado una nueva relación en medio de su disputa legal con Christian Nodal

Shakira y Beéle aparecieron juntos semanas atrás Shakira

Se reveló la razón por la que Shakira y Beéle se mostraron juntos: ¿romance o colaboración?

El Jefe de La casa de los famosos hizo importante anuncio sobre sus nuevos habitantes La abuela La casa de los famosos Colombia

El Jefe de La casa de los famosos hizo importante anuncio sobre sus nuevos habitantes

Michelle Orozco con urticaria Salud

¿Qué es la urticaria, afección que sufre Michelle Orozco?