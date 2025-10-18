Karina García vs. Karely Ruiz: el enfrentamiento que paralizó 'Stream Fighters 4'

El esperado enfrentamiento entre Karina García y Karely Ruiz se convirtió en el momento más comentado de 'Stream Fighters 4'. Desde la entrada hasta el desenlace, la tensión y emoción atraparon a todos los espectadores.

¿Cómo fue la entrada triunfal de Karina García y Karely Ruiz al ring de 'Stream Fighters 4'?

La mexicana Karely Ruiz fue la primera quien hizo su aparición en el ring rodeada de su equipo y detrás de ella la bandera de su país natal México, mientras el rapero Rayas de Patrón interpretaba su tema musical 'Millonario'.

Acto seguido, Karina García hizo su aparición de manera espectacular y sorprendió a los presentes al entrar acompañada de Yailin 'La Más Viral', quien interpretó su éxito ‘Bing Bong’, mientras recibía una ovación del público.

¿Qué ocurrió durante los tres rounds en el enfrentamiento entre Karina García y Karely Ruiz en 'Stream Fighters 4'?

El duelo entre la exparticipante de La casa de los famosos Colombia y Karely se desarrolló en tres rounds llenos de adrenalina.

Ambas competidoras mostraron estrategia, fuerza y resistencia, manteniendo a los espectadores al borde de sus asientos.

Cada round tuvo momentos de tensión, con ataques sorprendentes y defensas impecables, pero finalmente, la influencer mexicana logró imponerse y asegurar la victoria tras darle un toque contundente a la modelo paisa, quien quedó en shock.

Karina García perdió contra Karely Ruiz en 'Stream Fighters 4'. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál fue la reacción de Karina García tras la victoria de Karely Ruiz en ‘Stream Fighters 4’?

Tras la victoria de Karely Ruiz, Karina quedó visiblemente afectada. La intensidad del combate la dejó en estado de shock y fue necesario proporcionarle oxígeno para estabilizarla.

Este momento generó gran preocupación entre los asistentes y se convirtió en tendencia en redes sociales. Pero minutos después, mientras Westcol alentaba al público para que animaran a Karina, la exenfermera de profesión se levantó y decidió salir del evento sin dar declaración alguna.

Karina García perdió en el combate contra Karely Ruiz en 'Stream Fighters 4' y decidió no dar declaraciones. (Foto: Canal RCN)

Por el momento, los más de cinco millones de seguidores de Karina esperan que su salud se mantenga estable y que pronto pueda dirigirse a ellos a través de sus redes sociales.