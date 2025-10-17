Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García revela los 5 mandamientos que aplica a diario, ¿el último es una indirecta para Altafulla?

Karina García reveló en una entrevista los 5 mandamientos que guían su vida; pero, ¿el último sería una indirecta para Altafulla?

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Karina García reveló los 5 mandamientos que aplica en su vida
Karina García dio a conocer cuáles son los 5 mandamientos que aplica en su vida, pero el último sería una indirecta a Altafulla. (Fotos: Canal RCN)

Karina García reveló en el programa de Mañana Express de Canal RCN los 5 mandamientos que aplica en su vida para que todo le salga de maravilla. Sin embargo, el último dejó entrever que podría ser una indirecta para Altafulla.

¿Cuáles son los 5 mandamientos que aplica Karina García en su vida?

En una reciente entrevista para la sección 'Pijamada Express' con la periodista Danny Galvis, la modelo paisa se sinceró y compartió los cinco mandamientos con los que guía su día a día, esperando que muchas mujeres también puedan aplicarlos en sus vidas.

Para la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, el primero de ellos es amarse a sí misma sobre todas las cosas, pues confesó que antes solía poner el amor y la amistad por encima de su propio bienestar.

Karina García reveló los 5 mandamientos que aplica en su vida
Karina García dio a conocer en medio de una entrevista sus 5 mandamientos. (Foto: Canal RCN)

El segundo mandamiento es no desear la vida de tu amiga, recalcando que para cumplirlo es necesario trabajar mucho en uno mismo y enfocarse en el crecimiento personal.

El tercer y cuarto mandamiento son mirarte todos los días al espejo y hacer afirmaciones positivas, y no recibir menos de lo que mereces, recordando la importancia de mantener una autoestima sólida y reconocer el propio valor.

Sin embargo, el último y quinto mandamiento habría sido una indirecta para Altafulla.

¿Cuál es el quinto mandamiento que aplica Karina García y que podría ser una indirecta para Altafulla?

El quinto y último mandamiento que Karina considera fundamental es no mendigar ni conformarse con migajas en una relación, pues afirmó que resulta terrible tener que pedirle a un hombre que tenga detalles o muestras de cariño.

No niñas, no pidan. La persona que te lo quiere dar todo, te lo da mejor dicho con abundancia, entonces no migajear", expresó.

Acto seguido, la periodista hizo una pausa para apoyar la idea de Karina afirmando que le gustaban los hombres prósperos, pero la modelo respondió: “Mi reina, si te contara”, y la periodista añadió: “No funcionó”, provocando risas entre ambas y dejando entrever que podría tratarse de una indirecta para su expareja, Andrés Altafulla.

Karina García reveló los 5 mandamientos que aplica en su vida
El quinto mandamiento de Karina García habría sido una indirecta para Altafulla. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué terminaron Karina García y Altafulla?

Fue hace menos de dos semanas que Karina García anunció el fin de su relación con Andrés Altafulla.

A través de un comunicado en sus redes sociales, la modelo dio a entender que su romance había llegado a su fin y dejó claro que actualmente no mantienen ningún tipo de contacto.

No obstante, aunque no reveló detalles sobre los motivos de la separación, sí pidió que respetaran su decisión y a que ninguno de los dos le lanzaran críticas sobre lo sucedido.

