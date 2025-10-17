Así lucía Andrea Valdiri antes de ser famosa y sin procedimientos estéticos

A propósito del enfrentamiento que protagonizará Andrea Valdiricontra Yina Calderón, recientemente salió a la luz un video en el que quedó en evidencia cómo lucía la barranquillera antes de que diera su salto a la fama años atrás.

¿Cómo lucía Andrea Valdiri antes de ser famosa?

En redes sociales, se conoció un particular videoclip en el que se hizo un recuento de cómo Valdiri poco a poco fue ganando reconocimiento en las plataformas digitales.

Fue en el año 2015 cuando la creadora de contenido decidió participar en el reinado ‘Señora Colombia’, certamen en el que logró llevarse el título gracias a su carisma y belleza.

Justamente fue este reinado la plataforma que le permitió darse a conocer, especialmente en redes sociales, en donde gracias a su talento para bailar, fue conquistando a internautas a través de retos virales en donde lograba captar la atención.

El impresionante cambio físico de Andrea Valdiri . Foto | Canal RCN.

Su constancia y capacidad para entretener con su contenido, fue permitiéndole ir creando una comunidad con un numero importante de seguidores, tanto así, que en la actualidad Andrea ostenta una sólida comunidad de más de 9 millones de personas.

¿Cómo fueron los inicios de Andrea Valdiri?

En su adolescencia, la influenciadora colombiana se destacó en deportes como el patinaje y el fútbol. Más tarde, a los 14 años, dio sus primeros pasos como modelo.

Cuando tenía 18 años y ya se encontraba estudiando gracias a una beca, Andrea quedó embarazada de Isabella, su primera hija, a quien tuvo que sacar adelante sola, tras enfrentar la dura pérdida de su pareja luego de que perdiera la vida en un accidente de tránsito que la dejó viuda.

Así fueron los inicios de Andrea Valdiri. Foto | Canal RCN.

Pese a las dificultades, las ganas de continuar nunca se derrumbaron, pues se le midió a trabajar vendiendo comida y hasta en almacenes de ropa con tal sostenerse a ella y a su hija.

Hoy en día, Valdiri tiene a dos hijas, pues en junio de 2021 anunció el nacimiento de la pequeña Adhara quien nació como fruto de su amor con el cantante Lowe León.

En medio de las adversidades que atravesó para llegar hasta aquí, Andrea se ha convertido en una de las figuras más destacadas del panorama digital, pues su nombre ha logrado consolidarse como uno de los más fuertes cuando de influenciadores se habla.