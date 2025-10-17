El desgarrador mensaje de Valentina Esquin antes del velorio de Baby Demoni

La partida de la creadora de contenido bogotana conocida como Baby Demoni ha generado una profunda tristeza en redes sociales, su hermana, Valentina Esquin, rompió el silencio con un mensaje expresando lo difícil que será continuar sin quien consideraba su mayor apoyo.

¿Qué dijo Valentina Esquin en su despedida?

En su publicación, Valentina escribió unas palabras que conmovieron a sus seguidores. Afirmó que no sabe cómo seguirá adelante sin su hermana, pues era su “polo a tierra” y una figura esencial en su vida.

La publicación fue rápidamente replicada por páginas de entretenimiento y cuentas de fanáticos, quienes enviaron mensajes de apoyo a Valentina en medio del difícil momento. Sin embargo, detrás de la tristeza, también surgieron voces que pidieron respeto por el duelo de la familia y prudencia ante los rumores que circulan en torno a las circunstancias del fallecimiento de la joven creadora de contenido.

¿Por qué el mensaje de Valentina generó tanta conmoción?

El mensaje de Valentina se convirtió en uno de los más comentados debido a la carga emocional que transmitía, además, horas después del anuncio oficial del fallecimiento, Valentina ya había compartido una dedicatoria en la que recordaba la alegría, la autenticidad y la luz que caracterizaban a Baby Demoni.

Hermana de Baby Demoni, amiga de Yina Calderón, rompió el silencio. Foto | Canal RCN - Freepik.

Sin embargo, a medida que se difundían las publicaciones, comenzaron a surgir cuestionamientos de algunas personas cercanas a la influencer, quienes pidieron que se aclararan los hechos que rodearon su muerte.

¿Qué se sabe hasta ahora del caso del fallecimiento de Baby Demoni?

Una de las voces que se sumó al pedido de esclarecer la situación fue Yina Calderón, quien expresó públicamente su tristeza por la pérdida de su amiga, y en sus redes, pidió a las autoridades que investiguen a fondo para entender lo que realmente ocurrió.

Mientras las autoridades avanzan en las indagaciones, el entorno digital continúa rindiendo homenaje a la memoria de Baby Demoni.