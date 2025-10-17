Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así fue el polémico encuentro entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en el pesaje de Stream Fighters 4

A solo un día del combate, Yina Calderón y Andrea Valdiri protagonizaron un tenso enfrentamiento verbal durante el pesaje oficial de Stream Fighters 4.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Andrea Valdiri rompió el silencio sobre Yina Calderón y su obsesión con ella
Fuerte declaración de Andrea Valdiri sobre Yina Calderón: “ella es mi fan”. (Foto Canal RCN).

A un día del esperado encuentro en el ring de Stream Fighters 4, el ambiente se calentó más de la cuenta durante el pesaje oficial entre Yina Calderón y Andrea Valdiri.

Lo que debía ser un procedimiento técnico para verificar el peso de las competidoras terminó convirtiéndose en un enfrentamiento verbal lleno de tensión y provocaciones.

¿Qué pasó entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en el pesaje oficial de Stream Fighters 4?

Ambas se presentaron con sus equipos para cumplir con el protocolo previo a la pelea que tendrá lugar en Bogotá, pero la atención rápidamente se desvió hacia las declaraciones de Yina durante la rueda de prensa.

Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025.
Así fueron los inicios de Andrea Valdiri. Foto | Canal RCN.

Frente a los medios, la creadora de contenido no se guardó nada y lanzó una serie de comentarios directos hacia Valdiri, dejando claro que, según ella, su motivación para enfrentarse a Andrea no es personal, sino mediática.

Sin embargo, lo que comenzó como una respuesta aparentemente estratégica terminó escalando a un intercambio de palabras más fuerte de lo esperado.

¿Cómo reaccionó Andrea Valdiri ante los comentarios?

Las declaraciones de Yina no se quedaron en un simple comentario competitivo. En medio de la rueda de prensa, la influenciadora cruzó una línea que incomodó a todos los presentes al referirse a las hijas de Andrea y mencionar que cada una tiene un padre distinto.

 

A pesar del comentario personal, Andrea Valdiri mantuvo la compostura en el momento, aunque su respuesta llegaría poco después, cuando ambas subieron al escenario para el pesaje.

Con seguridad y una sonrisa desafiante, Andrea se retiró la ropa con la que había llegado al evento, dejando ver su atuendo deportivo personalizado con su nombre, demostrando la disciplina física que ha trabajado durante su preparación para la pelea.

¿Cómo se perfila el enfrentamiento en el ring entre Yina Calderón y Andrea Valdiri?

Con lo ocurrido durante el pesaje, la expectativa por la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri conmocionó a los seguidores de ambas, quienes ya comentan los fragmentos de la transmisión y los momentos más tensos del encuentro previo al combate, que promete ser uno de los más comentados de la jornada de Stream Fighters 4.

Andrea Valdiri sobre Yina Calderón
Andrea Valdiri se sincera sobre si pierde contra Yina Calderón/Canal RCN

Aunque Yina intentó mantener su papel provocador, terminó dejando ver que los enfrentamientos verbales también le pasaron factura emocional, y por su parte, Andrea demostró que no necesita entrar en discusiones para hacerse notar, sino que su presencia y preparación hablan por sí solas.

La pelea no solo pondrá a prueba la resistencia física de ambas, sino también su control mental y emocional frente a la presión mediática que las rodea.

Karina García sobre su entrenamiento para el Stream Fighters. Karina García

¿Indirecta para Altafulla? Este fue el mensaje de Karina García previo a Stream Fighters 4

Karina García compartió un mensaje que dejó a todos hablando antes de su pelea en Stream Fighters 4. ¿Indirecta para su ex Altafulla?

Yina Calderón Yina Calderón

Yina Calderón admitió que Westcol y más de la mitad de las personas en Stream Fighters 4 no le caen bien

Yina Calderón encendió la rueda de prensa de Stream Fighters 4 al hablar de su posible renuncia y confesar que “la mitad” no le cae bien.

Andrea Valdiri mostró su proceso contra Yina Calderón Yina Calderón

Andrea Valdiri sacó a la luz imágenes de su difícil proceso para enfrentarse a Yina Calderón

Andrea Valdiri mostró las pruebas y complejos momentos que superó en su preparación para subirse al ring contra Yina Calderón en Stream Fighters.

