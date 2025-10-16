Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Altafulla y Alix Gamarra avivan rumores de romance tras video y comentario: “Divina”

Altafulla reaccionó al video de Alix Gamarra y su comentario reactivó rumores de nuevo romance con la influencer

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Altafulla reaccionó a video de Alix Gamarra: “Divina”
Altafulla sorprendió con su comentario al video de Alix Gamarra: “Divina” (Foto: Canal RCN)

El cantante barranquillero Altafulla volvió a generar conversación en redes sociales tras dejar un breve, pero revelador comentario en una publicación de la influencer Alix Gamarra.

Artículos relacionados

¿Alix Gamarra, la influencer barranquillera conquistó el corazón de Altafulla?

En el video, la joven aparece cantando con una blusa azul mientras interpreta una parte de la canción que dice: “un mensaje que te hagas mío otra vez”.

Rápidamente la publicación de la joven generó miles de ‘me gustas’ y reacciones entre los mensajes que recibió, destacó el de Altafulla, quien simplemente escribió “divina”, provocando una ola de reacciones entre los seguidores de ambos.

Artículos relacionados

Aunque ninguno de los dos ha confirmado una relación sentimental, los fanáticos no tardaron en revivir el término “Alixfulla” para referirse a una posible pareja entre la creadora de contenido y el cantante.

La interacción se dio luego de varios videos en los que ya se les había visto juntos, lo que aumentó la especulación sobre un nuevo romance.

¿Quién es Alix Gamarra, la joven con la que estaría saliendo Altafulla?

Alix Gamarra es una joven barranquillera de 20 años con cerca de dos millones de seguidores en TikTok. Su contenido combina entretenimiento, música y trends virales.

Fue precisamente en uno de esos clips donde apareció junto a Altafulla, interpretando un fragmento de su tema “Paila”.

Altafulla reaccionó a video de Alix Gamarra: “Divina”
Altafulla sorprendió con su comentario al video de Alix Gamarra: “Divina” (Foto: Canal RCN)

Lo que más llamó la atención fue la frase que acompañó la publicación: “Venga pa’ acá le enseñamos que nadie de su pasado lo merecía”.

Artículos relacionados

Muchos usuarios interpretaron el mensaje como una indirecta hacia Karina García, expareja del cantante, con quien Altafulla sostuvo una relación tras su participación en La casa de los famosos Colombia 2.

Los comentarios en esta ocasión no se hicieron esperar: “Más linda que Karina”, “Mismo prototipo de mujer”, “Team Alixfulla”.

Altafulla reaccionó a video de Alix Gamarra: “Divina”
Altafulla sorprendió con su comentario al video de Alix Gamarra: “Divina” (Foto: Canal RCN)

Todo esto pasa luego de que Altafulla y Karina García confirmaran su ruptura a principio del mes luego de haber sostenido una relación por varios meses tras su salida de La casa de los famosos Colombia.

Desde entonces, el artista se ha visto en varios videos con Gamarra, incluso en uno donde ella escribió: “Conmigo se queda”, alimentando aún más los rumores sobre su cercanía.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jessi Uribe reveló cuándo nacerá su hija con Paola Jara Paola Jara

Ya hay fecha para el nacimiento de la hija de Paola Jara y Jessi Uribe

Jessi Uribe reveló los días que faltan para que nazca su hija con Paola Jara y contó otros detalles sobre la dulce espera.

¿Qué contó la hermana de Yina Calderón sobre la misteriosa muerte de Baby Demoni? Yina Calderón

Nuevas revelaciones sobre la muerte de Baby Demoni: habló la hermana de Yina Calderón

Hermana de Yina Calderón rompe el silencio y revela detalles sobre la muerte de Baby Demoni, la influencer hallada sin vida en su casa.

Hassam reveló foto desde el hospital Hassam

Hassam se pronunció tras ser hospitalizado de emergencia y publicó reveladora foto

El locutor de ¿Qué hay pa' dañar?, Hassam, rompió el silencio en las últimas horas sobre su estado de salud con foto desde el hospital.

Lo más superlike

Manelyk González reveló que viaja a Colombia a apoyar a Karina Karina García

Manelyk González se sincera sobre Karely Ruiz y Karina García antes del Stream Fighters

Manelyk González viajará a Bogotá para apoyar a su amiga Karina García en el Stream Fighters.

Nodal le responde a Cazzu tras sus declaraciones en México. Christian Nodal

Nodal desmiente las declaraciones de Cazzu sobre la manutención y convivencia con su hija Inti

Morat para los Latin Grammy Viral

Morat entre los artistas confirmados que se presentarán en los Latin Grammy

Falleció Baby Demoni y video se hace viral tras revelar qué canción pondría en su funeral. Talento nacional

Fallece reconocida influencer y se viraliza video donde revelaba la canción para su funeral

Carolina Sabino MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino revienta por las críticas sobre Ecuador y sus lágrimas en MasterChef Celebrity