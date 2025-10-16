Altafulla y Alix Gamarra avivan rumores de romance tras video y comentario: “Divina”

El cantante barranquillero Altafulla volvió a generar conversación en redes sociales tras dejar un breve, pero revelador comentario en una publicación de la influencer Alix Gamarra.

¿Alix Gamarra, la influencer barranquillera conquistó el corazón de Altafulla?

En el video, la joven aparece cantando con una blusa azul mientras interpreta una parte de la canción que dice: “un mensaje que te hagas mío otra vez”.

Rápidamente la publicación de la joven generó miles de ‘me gustas’ y reacciones entre los mensajes que recibió, destacó el de Altafulla, quien simplemente escribió “divina”, provocando una ola de reacciones entre los seguidores de ambos.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado una relación sentimental, los fanáticos no tardaron en revivir el término “Alixfulla” para referirse a una posible pareja entre la creadora de contenido y el cantante.

La interacción se dio luego de varios videos en los que ya se les había visto juntos, lo que aumentó la especulación sobre un nuevo romance.

¿Quién es Alix Gamarra, la joven con la que estaría saliendo Altafulla?

Alix Gamarra es una joven barranquillera de 20 años con cerca de dos millones de seguidores en TikTok. Su contenido combina entretenimiento, música y trends virales.

Fue precisamente en uno de esos clips donde apareció junto a Altafulla, interpretando un fragmento de su tema “Paila”.

Altafulla sorprendió con su comentario al video de Alix Gamarra: “Divina” (Foto: Canal RCN)

Lo que más llamó la atención fue la frase que acompañó la publicación: “Venga pa’ acá le enseñamos que nadie de su pasado lo merecía”.

Muchos usuarios interpretaron el mensaje como una indirecta hacia Karina García, expareja del cantante, con quien Altafulla sostuvo una relación tras su participación en La casa de los famosos Colombia 2.

Los comentarios en esta ocasión no se hicieron esperar: “Más linda que Karina”, “Mismo prototipo de mujer”, “Team Alixfulla”.

Todo esto pasa luego de que Altafulla y Karina García confirmaran su ruptura a principio del mes luego de haber sostenido una relación por varios meses tras su salida de La casa de los famosos Colombia.

Desde entonces, el artista se ha visto en varios videos con Gamarra, incluso en uno donde ella escribió: “Conmigo se queda”, alimentando aún más los rumores sobre su cercanía.