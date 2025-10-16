La Segura le celebró los 6 meses de Lucca con emotivo picnic familiar: “Te amo hijo”

La creadora de contenido La Segura conmovió a sus seguidores al compartir imágenes de la celebración de los seis meses de su hijo Lucca, nacido el 12 de abril de 2025.

¿Qué detalles tuvo la celebración de La Segura por Lucca?

En su cuenta de TikTok, la influenciadora caleña mostró a su bebé junto a su esposo, Ignacio Baladán, disfrutando de un encuentro lleno de alegría y momentos familiares.

Entre risas y abrazos, la pareja posó frente a un pastel de frutas que combinaba sandía, fresas y uvas, acompañado de un picnic cuidadosamente organizado.

El festejo incluyó una variedad de alimentos como tablas de queso, postres y vino, lo que permitió a los invitados disfrutar de un encuentro íntimo y cercano.

Entre los asistentes se encontraban personalidades del mundo digital, como La Liendra y Dani Duke, quienes compartieron con la familia y expresaron su emoción al conocer al pequeño Lucca.

La Segura e Ignacio Baladán disfrutan de un día especial para celebrar a su bebé Lucca. (Foto: Canal RCN)

La influenciadora aprovechó la ocasión para publicar varias imágenes mostrando la alegría del bebé y la complicidad con su esposo.

En una de las fotos, La Segura escribió un emotivo mensaje: “Te amo hijo”, generando comentarios positivos y felicitaciones de sus seguidores, quienes reaccionaron con mensajes como “La familia más hermosa” y “¿Seis meses ya? ¡En qué momento!”.

Además de la celebración con amigos, la pareja recientemente decidió tomarse un espacio para ellos y disfrutar de un momento de relajación tras tener su primera cita de pareja.

En las historias de Instagram de La Segura mostraron a ambos en un spa, abrazados en un ascensor con el mensaje: “hoy cita de pareja”, y revelaron un video compartiendo un momento especial.

¿Quiénes acompañaron a La Segura en la celebración de Lucca?

Aunque no todos los invitados fueron mostrados públicamente, las imágenes permitieron ver la cercanía de los presentes con la familia.

Los seguidores pudieron observar que se trató de una reunión pequeña, donde predominó el cariño hacia el bebé y la tranquilidad de un ambiente familiar.

Por lo pronto la pareja sigue disfrutando de la etapa de padres, luego que se casaran en diciembre del años pasado en una boda civil.