Yina Calderón reveló detalles de su entrada triunfal en Stream Fighters: "viene super sayayina"

Empieza la cuenta regresiva para lo que será el enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri,por lo que desde ya las competidoras se encuentran preparándose para lo que se vivirá este día que tiene a cientos de personas expectantes por lo que ocurrirá.

¿Cómo será la entrada de Yina Calderón para su enfrentamiento contra Andrea Valdiri?

Recientemente, Calderón apareció una vez más en su cuenta de Instagram para compartir detalles de su preparación para su entrada triunfal en el recinto en el que se llevará a cabo el evento, pues así lo relató en sus historias en donde mostró a la persona encargada de todo este proceso.

"Estoy en la escuela del profe Billy armando mi entrada pa Stream Fighters el sábado", contó la polémica creadora de contenido con un tono expectante frente a cómo resultará este momento previo a la p3lea en el ring de boxeo.

Allí, aprovechó para mostrar detalles de las instalaciones de la escuela en la que estará tomando clases para su ingreso al lugar en el que, seguramente, se encontraran cientos de personas.

Yina Calderón contó detalles de su preparación para el enfrentamiento con Andrea Valdiri. Foto | Canal RCN .

¿Qué reveló Yina Calderón sobre su entrada al enfrentamiento contra Andrea Valdiri?

Más tarde, la empresaria de fajas compartió otro video en el que vuelve a mostrar a su profesor y asegura entre risas, que se siente un poco nerviosa por la coreografía que el se encuentra preparando.

"Qué miedo, qué miedo con este señor haciendo mi coreografía para Stream Fighters, usted está seguro que yo puedo levantar esa pata así", señaló Calderón fiel a su humor y personalidad, y un poco extrañada de lo que al parecer tendría que hacer para su entrada triunfal.

Por su parte, el maestro a cargo de su preparación, se mostró positivo y dio un pequeño abrebocas de cómo será el ingreso de la creadora de contenido. "Ojo con lo que viene, porque Yina viene super sayayina de verdad", comentó.

¿Cuándo es el enfrentamiento de Yina Calderón y Andrea Valdiri?

Cabe señalar que la p3lea de boxeo entre Yina Calderón y Andrea Valdiri es el próximo sábado 18 de octubre de 2025 en el Coliseo MedPlus de Bogotá.

Yina Calderón mostró su preparación para la entrada en Stream Fighters. Foto | Canal RCN.

El evento se realizará como parte Stream Fighters 4, el cual está organizado por el streamer Westcol y se transmitirá en vivo a través de la plataforma de streaming Kick.