Ya hay fecha para el nacimiento de la hija de Paola Jara y Jessi Uribe

Jessi Uribe reveló los días que faltan para que nazca su hija con Paola Jara y contó otros detalles sobre la dulce espera.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Jessi Uribe emocionó al revelar la fecha del nacimiento de Emilia. (Foto: Buen día, Colombia)

Paola Jara y Jessi Uribe tienen emocionados a sus seguidores porque ya casi nace Emilia, la primera hija de la pareja y quinta del cantante, quien en su anterior matrimonio se convirtió en padre de cuatro hermanitos para Emilia.

En una entrevista para ‘Buen día, Colombia’, Jessi Uribe confesó en la mañana del jueves 16 de octubre que ya quedan pocos días para que nazca su hijita, pero, además, reveló detalles del embarazo de Paola.

¿Qué dijo Jessi Uribe sobre el embarazo de Paola Jara?

El cantante habló con mucha emoción de su hija Emilia y contó con detalles lo que ha pasado durante el embarazo de Paola Jara, pues dijo que su esposa casi no puede viajar a Chile porque la aerolínea no la dejaría debido al avanzado estado de gestación.

Jessi Uribe reveló cuándo nacerá su hija con Paola Jara. (Foto: Buen día, Colombia)

Los cantantes hicieron todo lo posible para que el viaje se diera, debido a que sería el último concierto que daría Paola antes de convertirse en madre y en ese país se despediría de los escenarios mientras nace su hija y está con ella en sus primeros meses.

¿Cuál fue el susto que vivieron Jessi Uribe y Paola Jara en su embarazo?

Jessi Uribe mencionó durante la entrevista que hacía dos días (martes 14 de octubre), Paola Jara sintió dolores parecidos a las contracciones y eso los alertó bastante, pero así mismo, el cantante confesó que tuvieron que acudir a la inteligencia artificial para conocer los verdaderos síntomas antes de dar a la luz.

De acuerdo con lo que explicó Uribe, se trató solo de un síntoma normal que no era precisamente una contracción y dijo que no acudieron a un médico porque el susto se lo llevaron cuando apenas eran las 3:00 de la madrugada y vieron buena opción preguntar en internet.

¿Cuándo nace Emilia, la hija de Paola Jara y Jessi Uribe?

Durante esta misma conversación con los presentadores de ‘Buen día, Colombia’, Jessi Uribe respondió a la pregunta sobre cuándo nacerá Emilia y él reveló que su esperada hija conocerá este mundo en 30 días.

Jessi Uribe contó el día en que nacerá su hija con Paola Jara. (Foto: Buen día, Colombia)

Aunque no dio mayores detalles sobre el día que han estado esperando por meses, el cantante dejó ver su emoción ya que ni la misma Paola Jara veía su futuro con hijos, “hasta que lo conoció a él” y, de hecho, llegaron a pensar que no tendrían un hijo, pero el milagro se les cumplió después de varios intentos.

