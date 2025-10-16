¿Qué piensa Karina García de Karely Ruiz, su rival en Stream Fighters 4?

KKarina García volvió a ser tendencia tras participar en una reciente transmisión en vivo junto a DimeloKing, donde compartió detalles sobre su entrenamiento, su fortaleza mental y su perspectiva frente a la competencia.

A pocos días del esperado enfrentamiento en Stream Fighters 4, Karina dejó claro que no solo confía en su fuerza física, sino en el poder de su mente y además reconoció virtudes en su rival, Karely Ruiz.

¿Cómo se siente Karina García antes de su enfrentamiento?

Karina se mostró tranquila y segura de sí misma, reflejando la madurez con la que ha asumido este reto y aseguró que ha dedicado muchas horas a su preparación física y emocional, destacando que ser fuerte no solo implica levantar peso, sino también mantener la calma bajo presión.

Karina García habló junto a DimeloKing sobre su preparación física y mental antes de Stream Fighters 4. (Foto: Canal RCN)

Además, habló sobre la importancia de la concentración en este tipo de competencias, donde no solo se pone a prueba la resistencia, sino la capacidad de mantener el enfoque. Para ella, la clave está en saber controlar las emociones y no dejar que el miedo o la euforia afecten su rendimiento en el ring.

¿Qué piensa Karina de su rival, Karely?

Lejos de caer en provocaciones o rivalidades mediáticas, Karina se mostró respetuosa hacia Karely, reconoció su esfuerzo, su disciplina y el nivel de preparación que ha demostrado durante las semanas previas al evento.

“Admiro mucho su fuerza y su compromiso. Es una rival que se ha preparado mucho y eso me motiva a seguir dando lo mejor de mí”

Sus palabras fueron recibidas con aplausos por parte de los espectadores, quienes destacaron su madurez y la manera en que promueve el respeto dentro de un evento que suele generar tensiones entre los participantes.

¿Qué dijeron sus compañeros durante la transmisión?

En la conversación también participaron Yaya y Valentino, quienes se mostraron orgullosos del progreso de Karina y manifestaron su apoyo incondicional, ambos coincidieron en que su fortaleza va más allá del aspecto físico y que su mentalidad positiva la ha convertido en una inspiración para muchas personas.

Así entrena Karely Ruiz para su duelo con Karina García. (Foto: Canal RCN y Freepik)

Valentino resaltó que “lo bonito de verla competir es cómo se mantiene fiel a sus valores”, mientras que Yaya destacó que su actitud demuestra que las mujeres pueden enfrentar cualquier desafío sin perder la empatía ni el respeto.

Karina García cerró la transmisión con un mensaje claro, pues su victoria no dependerá solo de los golp3s, sino de la mente enfocada que la acompañará en Stream Fighters 4.