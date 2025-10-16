Salió a la luz un emotivo video de Baby Demony, amiga de Yina, antes de morir: “Tal vez en otra vida”

El pasado miércoles se conoció la triste noticia del fallecimiento de la tiktoker Alejandra Esquín, conocida en redes sociales como Baby Demoni, quien era amiga cercana de Yina Calderón.

¿De qué murió la influencer Baby Demoni, amiga de Yina Calderón?

Aunque las causas exactas de su muerte aún no se han confirmado, versiones preliminares indican que la joven habría atentado contra su propia vida. Sin embargo, también circulan versiones que señalan al novio de la influencer, con quien, según se conoció, habría tenido una discusión poco antes de su fallecimiento.

De acuerdo con las declaraciones del joven, él mismo habría llevado a Baby Demoni al hospital tras encontrarla en mal estado. Pese a los esfuerzos médicos, la creadora de contenido falleció en el centro asistencial en circunstancias que siguen siendo motivo de investigación.

Recientemente, el novio compartió un video en el que explicó lo que ocurrió ese día y reveló que la salud mental de la joven no estaba bien.

Tras su fallecimiento, se han difundido varios videos de Baby Demoni, pero uno en especial conmovió a las redes por sus palabras, que muchos interpretan como una despedida.

Beiby Demoni, amiga de Yina Calderón, dejó un mensaje antes de morir que impactó a todos. (Foto: Canal RCN)

¿Cuál es el emotivo video de Baby Demoni, amiga de Yina Calderón? ¿Es una despedida?

En redes sociales circula un emotivo video de la joven influencer, quien solía compartir con sus seguidores contenidos musicales, trends virales y momentos con sus amigos. Casi siempre usaba la canción “Sin tu amor”, de Flex.

En el videoclip, aparece ella con su característico maquillaje y los ojos tristes, diciendo: “Tal vez en otra vida no habría sufrido dependencia emocional, si hubiera estado con mi mamá sería distinto”.

Más adelante, la joven dice: “Que, si su abuelita no habría fallecido, tampoco habría sentido humillaciones cuando era niña, y tal vez ella sería otra persona”.

Añade: “No hubiera regalado el tiempo a personas que no se merecían su cariño”.

Reflexiona también sobre la vida y sus dificultades: “Hubiese sido una mujer normal, pero a veces la vida nos golpea, pero eso nos transforma”.