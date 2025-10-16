Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karol G, Valentina Castro y Daniella Álvarez brillaron en el Victoria's Secret: ¡Mejores momentos!

¡Orgullo Colombiano! Karol G, Daniella Álvarez y Valentina Castro impactaron durante el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Los mejores momentos del Victoria’s Secret Fashion 2025
Karol G, Daniela Álvarez y Valentina Castro impactan en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 (Fotos: AFP)

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 reunió a supermodelos, artistas internacionales y, por primera vez, a tres representantes colombianas que deslumbraron en la pasarela: Karol G, Daniella Álvarez y Valentina Castro.

Artículos relacionados

¿Cómo les fue a las colombianas Karol G y Valeltina Castro en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025?

El desfile más esperado del año volvió a Nueva York con una edición cargada de diversidad y poder femenino.

La modelo Valentina Castro, nacida en Tumaco, hizo historia al convertirse en la primera afrocolombiana en desfilar oficialmente para la firma. Con un conjunto en tonos rosados y su cabello trenzado como sello personal, la joven de 20 años demostró en la pasarela que la autenticidad también puede ser sinónimo de elegancia.

Artículos relacionados

Por su parte, la cantante Karol G no solo fue parte del show musical, sino que también desfiló como una “ángel latina” luciendo un atuendo rojo con alas.

La artista paisa interpretó su tema Latina Foreva, llevando a la pasarela un mensaje de orgullo y empoderamiento. Sin duda su presentación llenó de energía el evento y mostró cómo la música, la moda y la cultura pueden unirse en un mismo escenario.

Los mejores momentos del Victoria’s Secret Fashion 2025
Los mejores momentos del Victoria’s Secret Fashion 2025 (Foto: AFP)

Por su parte la exreina y presentadora Daniella Álvarez completó este trío de talento nacional. Invitada especial al desfile, compartió en redes sociales su emoción por representar a Colombia en uno de los eventos más importantes de la moda.

“Hoy no llevo alas en la espalda, pero sí una historia que me hace volar”, escribió, aludiendo a su fortaleza y mensaje de superación que inspiró a muchos asistentes.

¿Cuáles fueron los mejores momentos del Victoria’s Secret Fashion Show 2025?

La pasarela que tuvo lugar en el Brooklyn Navy Yard, Nueva York, en un ambiente vibrante y con una trama enfocada en la diversidad.

Artículos relacionados

Entre los instantes más recordados, Bella Hadid volvió de su recuperación con dos looks emblemáticos y Jasmine Tookes dejó boquiabiertos a todos al abrir el desfile en estado de embarazo.

La actuación de Missy Elliott fue otra de las cosas que más atrajo a la gente esa noche, además de la presentación del grupo K-pop Twice, que le dio ritmo y colorido al segmento juvenil de la marca.

Los mejores momentos del Victoria’s Secret Fashion 2025
Los mejores momentos del Victoria’s Secret Fashion 2025 (Foto: AFP)

El cierre, con una lluvia de confeti color rosa, congregó a todas las artistas y modelos en un evento que confirmó el renovado espíritu de Victoria's Secret: inclusivo, global y contemporáneo.

Además del debut de Emily Ratajkowski y el retorno de Adriana Lima, el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 se consolidó como un evento que celebra la diversidad y la evolución del concepto de belleza.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Amiga de Yina Calderón muere en extrañas circunstancias Yina Calderón

Novio de Beiby Demoni, amiga de Yina, dio su versión momentos antes de la muerte de la influencer

El novio de Beiby Demoni, amiga de Yina Calderón, ofreció sus declaraciones tras señalamientos en su contra.

Yeferson Cossio

Novia de Yeferson Cossio le dio lujoso regalo y recordaron a Jenn Muriel

Carolina Gómez sorprendió a Yeferson Cossio en su aniversario con un prestigioso regalo y su reacción dividió opiniones.

Andrea Valdiri sobre sus relaciones amorosas Andrea Valdiri

Andrea Valdiri rompió el silencio sobre sus rupturas amorosas: "nunca se supo la verdad"

La influenciadora Andrea Valdiri se pronunció sobre las críticas que tanto recibe por sus relaciones.

Lo más superlike

Cazzu habla sobre Nodal como padre. Christian Nodal

Christian Nodal desmiente a Cazzu y aclara los rumores sobre su hija Inti

Christian Nodal respondió a Cazzu y desmintió sus declaraciones sobre su hija Inti en un comunicado emitido por su abogado.

Así se vivió el primer reto del Top 10 en MasterChef Celebrity. MasterChef Celebrity Colombia

¡Un sabor de otro nivel! Carolina Sabino se llevó la victoria en MasterChef, ¿cuál fue el premio?

Valentina Castro deslumbró en el Victoria's Secret Fashion Show Talento nacional

Ella es Valentina Castro, la modelo colombiana que brilló en el desfile de Victoria’s Secret

María Antonieta de las Nieves confesó cuál ha sido el momento más complicado de su vida tras percances de salud. María Antonieta de las Nieves

María Antonieta de las Nieves confesó el momento más difícil de su vida: “Fue muy doloroso”

Melissa Gate le enseñó su icónica frase a Violeta Bergonzi Melissa Gate

Melissa Gate puso a Violeta Bergonzi a repetir su frase más viral: esto pasó