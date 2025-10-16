Karol G, Valentina Castro y Daniella Álvarez brillaron en el Victoria's Secret: ¡Mejores momentos!
¡Orgullo Colombiano! Karol G, Daniella Álvarez y Valentina Castro impactaron durante el Victoria’s Secret Fashion Show 2025
El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 reunió a supermodelos, artistas internacionales y, por primera vez, a tres representantes colombianas que deslumbraron en la pasarela: Karol G, Daniella Álvarez y Valentina Castro.
¿Cómo les fue a las colombianas Karol G y Valeltina Castro en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025?
El desfile más esperado del año volvió a Nueva York con una edición cargada de diversidad y poder femenino.
La modelo Valentina Castro, nacida en Tumaco, hizo historia al convertirse en la primera afrocolombiana en desfilar oficialmente para la firma. Con un conjunto en tonos rosados y su cabello trenzado como sello personal, la joven de 20 años demostró en la pasarela que la autenticidad también puede ser sinónimo de elegancia.
Por su parte, la cantante Karol G no solo fue parte del show musical, sino que también desfiló como una “ángel latina” luciendo un atuendo rojo con alas.
La artista paisa interpretó su tema Latina Foreva, llevando a la pasarela un mensaje de orgullo y empoderamiento. Sin duda su presentación llenó de energía el evento y mostró cómo la música, la moda y la cultura pueden unirse en un mismo escenario.
Por su parte la exreina y presentadora Daniella Álvarez completó este trío de talento nacional. Invitada especial al desfile, compartió en redes sociales su emoción por representar a Colombia en uno de los eventos más importantes de la moda.
“Hoy no llevo alas en la espalda, pero sí una historia que me hace volar”, escribió, aludiendo a su fortaleza y mensaje de superación que inspiró a muchos asistentes.
¿Cuáles fueron los mejores momentos del Victoria’s Secret Fashion Show 2025?
La pasarela que tuvo lugar en el Brooklyn Navy Yard, Nueva York, en un ambiente vibrante y con una trama enfocada en la diversidad.
Entre los instantes más recordados, Bella Hadid volvió de su recuperación con dos looks emblemáticos y Jasmine Tookes dejó boquiabiertos a todos al abrir el desfile en estado de embarazo.
La actuación de Missy Elliott fue otra de las cosas que más atrajo a la gente esa noche, además de la presentación del grupo K-pop Twice, que le dio ritmo y colorido al segmento juvenil de la marca.
El cierre, con una lluvia de confeti color rosa, congregó a todas las artistas y modelos en un evento que confirmó el renovado espíritu de Victoria's Secret: inclusivo, global y contemporáneo.
Además del debut de Emily Ratajkowski y el retorno de Adriana Lima, el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 se consolidó como un evento que celebra la diversidad y la evolución del concepto de belleza.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike