Karol G, Valentina Castro y Daniella Álvarez brillaron en el Victoria's Secret: ¡Mejores momentos!

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 reunió a supermodelos, artistas internacionales y, por primera vez, a tres representantes colombianas que deslumbraron en la pasarela: Karol G, Daniella Álvarez y Valentina Castro.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en redes! Hallan sin vida en su auto a reconocido influencer: esto se sabe

¿Cómo les fue a las colombianas Karol G y Valeltina Castro en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025?

El desfile más esperado del año volvió a Nueva York con una edición cargada de diversidad y poder femenino.

La modelo Valentina Castro, nacida en Tumaco, hizo historia al convertirse en la primera afrocolombiana en desfilar oficialmente para la firma. Con un conjunto en tonos rosados y su cabello trenzado como sello personal, la joven de 20 años demostró en la pasarela que la autenticidad también puede ser sinónimo de elegancia.

Artículos relacionados Yina Calderón Murió amiga de Yina y Juliana Calderón, ¿quién era y cuál fue su última publicación?

Por su parte, la cantante Karol G no solo fue parte del show musical, sino que también desfiló como una “ángel latina” luciendo un atuendo rojo con alas.

La artista paisa interpretó su tema Latina Foreva, llevando a la pasarela un mensaje de orgullo y empoderamiento. Sin duda su presentación llenó de energía el evento y mostró cómo la música, la moda y la cultura pueden unirse en un mismo escenario.

Los mejores momentos del Victoria’s Secret Fashion 2025 (Foto: AFP)

Por su parte la exreina y presentadora Daniella Álvarez completó este trío de talento nacional. Invitada especial al desfile, compartió en redes sociales su emoción por representar a Colombia en uno de los eventos más importantes de la moda.

“Hoy no llevo alas en la espalda, pero sí una historia que me hace volar”, escribió, aludiendo a su fortaleza y mensaje de superación que inspiró a muchos asistentes.

¿Cuáles fueron los mejores momentos del Victoria’s Secret Fashion Show 2025?

La pasarela que tuvo lugar en el Brooklyn Navy Yard, Nueva York, en un ambiente vibrante y con una trama enfocada en la diversidad.

Artículos relacionados Karol G La emotiva reacción de Karol G tras su desfile y presentación en el Victoria's Secret Fashion Show

Entre los instantes más recordados, Bella Hadid volvió de su recuperación con dos looks emblemáticos y Jasmine Tookes dejó boquiabiertos a todos al abrir el desfile en estado de embarazo.

La actuación de Missy Elliott fue otra de las cosas que más atrajo a la gente esa noche, además de la presentación del grupo K-pop Twice, que le dio ritmo y colorido al segmento juvenil de la marca.

Los mejores momentos del Victoria’s Secret Fashion 2025 (Foto: AFP)

El cierre, con una lluvia de confeti color rosa, congregó a todas las artistas y modelos en un evento que confirmó el renovado espíritu de Victoria's Secret: inclusivo, global y contemporáneo.

Además del debut de Emily Ratajkowski y el retorno de Adriana Lima, el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 se consolidó como un evento que celebra la diversidad y la evolución del concepto de belleza.