Yina Calderón se contradice sobre su pelea con Andrea Valdiri: ¿quién eligió a quién?

Yina Calderón generó sorpresa entre sus seguidores al cambiar su versión sobre su enfrentamiento con Andrea Valdiri.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Contradicción de Yina Calderón: ¿fue ella o Valdiri quien pidió el enfrentamiento?
Yina Calderón se enreda: ahora dice que fue ella quien eligió a Valdiri para el enfrentamiento. (Foto Canal RCN).

Yina Calderón volvió a generar confusión entre sus seguidores al cambiar su versión sobre cómo se dio su enfrentamiento con Andrea Valdiri en el Stream Fighters 4: primero aseguró que fue la barranquillera quien la eligió como rival, pero ahora dice que fue ella quien tomó la decisión. ¿quién eligió a quién?

¿Fue Yina Calderón o Andrea Valdiri quien propuso el enfrentamiento en Stream Fighters 4?

En una reciente transmisión en la plataforma de streaming Kick, durante su programa de chismes Escándalo TV, Yina Calderón sorprendió a sus cientos de espectadores al referirse una vez más a su enfrentamiento con Andrea Valdiri.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025.
Yina Calderón se refirió a su enfrentamiento con Andrea Valdiri. Foto | Canal RCN.

En esta ocasión, la creadora de contenido aseguró que fue ella quien eligió a la barranquillera como su contrincante y no al revés, como se había comentado anteriormente.

“Andrea, quiero que sepas que yo te escogí, que yo fui la que elegí hacerme al lado tuyo.”

Sin embargo, tras estas declaraciones, internautas viralizaron un segmento de la entrevista que Yina brindó semanas atrás a la periodista española Eva Rey, en la que aseguró “en exclusiva” que había sido Andrea Valdiri quien había pedido enfrentarse a ella o, de lo contrario, no pelearía.

“A mí me pidió, la gente no lo sabe, ella me pidió. Ella le dijo a Westcol que si no era conmigo, no peleaba.”

Incluso, Yina manifestó que se enteró de que su contrincante sería Valdiri solo después de haber aceptado participar en el evento.

“Le digo: ¿y contra quién peleo? Me dice: contra Andrea Valdiri. Yo dije, pues ya di mi palabra, pues me tocó.”

Con esto, las declaraciones de la creadora de contenido vuelven a poner sobre la mesa la duda sobre quién fue realmente la que propuso el enfrentamiento en Stream Fighters 4 justo cuando Westcol se acercó a ellas para proponerles el negocio.

¿Cuándo será el enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri en Stream Fighters 4?

El evento de boxeo organizado por Westcol, Stream Fighters 4, se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá. El evento contará con público tanto presencial como virtual, pues los enfrentamientos se transmitirán por medio de la plataforma de streaming, Kick, dando acceso a personas de todo el país sin necesidad de desplazarse hasta el recinto.

¿Cómo respondió Yina Calderón a las palabras de su abuelo y de Andrea Valdiri?
Yina Calderón responde a las críticas que ha recibido / (Foto del Canal RCN)

Este día el enfrentamiento estelar estará a cargo de la polémica influenciadora Yina Calderón y la barranquillera Andrea Valdiri. Además, habrá más enfrentamientos, siendo el de Karina García y la influencer mexicana, Karely Ruiz, otro de los más apetecidos por el público.

