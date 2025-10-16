Yina Calderón hizo importante anuncio sobre su participación en Stream Fighters 4

La polémica influenciadora Yina Calderón sorprendió a sus cientos de seguidores en redes sociales con un inesperado anuncio sobre su participación en el evento de boxeo, Stream Fighters 4, en el que se enfrentará a la barranquillera, Andrea Valdiri.

¿Cuál fue el importante anuncio que hizo Yina Calderón sobre su participación en Stream Fighters 4?

Por medio de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Yina Calderón sorprendió a sus fanáticos al anunciar que finalizó oficialmente sus entrenamientos para el Stream Fighters 4.

Yina Calderón invita directamente a sus seguidores más fieles a su encuentro de Boxeo (Foto Canal RCN)

Según contó la polémica empresaria, este jueves 16 de octubre llevó a cabo su último entrenamiento antes del esperado enfrentamiento con la barranquillera Andrea Valdiri, con quien se verá cara a cara en el ring de boxeo.

Además, afirmó que ya había dado lo mejor de sí misma para prepararse física y mentalmente para este gran día, en el que pondrá a prueba su fuerza y agilidad.

“Hoy terminé entrenamientos. Ahora le dejo todo a mi mente, cuerpo y Dios”, expresó.

Fiel a su estilo, Calderón también lanzó un comentario divertido en el que aseguró que, además de todo lo aprendido durante su preparación, contaba con un poderoso aliado: Goku.

Yina Calderón rompe el silencio sobre el accidente de Andrea Valdiri antes del boxeo. (Foto Canal RCN).

“Lo bueno es que Goku me envió ayuda y hasta la semilla del ermitaño por si la necesito”, agregó entre risas.

De esta manera, Yina Calderón deja todo listo para su enfrentamiento con Andrea Valdiri, uno de los combates más esperados del Stream Fighters 4, evento que promete encender las redes sociales.

¿Cuándo será el enfrentamiento de Yina Calderón en Stream Fighters 4?

El enfrentamiento estelar de esta edición del evento de boxeo organizado por Westcol estará a cargo de la polémica influenciadora Yina Calderón y la reconocida creadora de contenido barranquillera Andrea Valdiri.

El evento se llevará a cabo el próximo sábado 18 de octubre en el Coliseo MedPlus de Bogotá y contará con público tanto presencial como virtual, pues será transmitido por medio de la plataforma de streaming Kick.