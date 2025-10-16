Así celebró Lionel Messi su debut con el Barcelona hace 21 años

Messi compartió en sus redes sociales unas fotografías para recordar el aniversario número 21 de su debut oficial con el FC Barcelona, cuando con 17 años, portaba por primera vez con la camiseta del Barcelona.

¿Qué recordó Messi sobre aquel debut histórico?

En su cuenta de Instagram, Messi publicó dos imágenes de ese recordado partido frente al Espanyol, acompañadas de una frase corta, recordando los minutos que marcaron su destino y transformaron la historia del club.

Pues, aunque solo estuvo en la cancha durante ocho minutos, fue suficiente para dejar una impresión que anticipaba la grandeza que vendría, despertando la emoción entre los seguidores del fútbol alrededor del mundo.

¿Cómo reaccionó el Barcelona ante el aniversario?

El FC Barcelona también se unió a la celebración y compartió un mensaje especial en sus redes sociales, donde destacaron la importancia de su paso como el máximo ídolo del equipo, donde conquistó 35 títulos, entre ellos cuatro Champions League, diez Ligas españolas y múltiples Copas del Rey.

Con el Barcelona, Messi conquistó 35 títulos, incluyendo 4 Champions League y 10 Ligas españolas. Foto AFP/ Rich Storry

¿Por qué sigue siendo tan significativo su legado?

Más allá de los récords y los trofeos, el nombre de Lionel Messi inspiró a generaciones enteras y dejó en el Barcelona una huella que trasciende el tiempo.

Messi debutó oficialmente con el Barcelona el 16 de octubre de 2004, frente al Espanyol. (AFP: Chris ARJOON)

Con siete Balones de Oro, seis Botas de Oro y un premio The Best, Messi no solo es el jugador más galardonado en la historia del club, sino también el símbolo de una época irrepetible. Su publicación recordó que aquel niño que debutó en 2004 sigue siendo, 21 años después, el mismo que juega por pasión.