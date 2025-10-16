Juan David Tejada, ex de Aida Merlano sorprende al mostrar a la nueva 'princesa' de su vida

Aida Victoria Merlano anunció su ruptura con Juan David Tejada, padre de su hijo Emi, semanas atrás tras varias semanas de especulaciones y rumores.

¿Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano está estrenando pareja?

Aida Victoria Merlano fue la encargada de confirmar que su relación con Juan David Tejada había llegado a su final a los pocos días de haber dado a luz a su hijo.

Una de las teorías que más tomó fuerza tras la ruptura de la pareja fue que hubo una supuesta tercera persona que habría hecho que terminaran.

Precisamente, a Juan David se le ha asociado sentimentalmente con diferentes mujeres, algunas conocidas en la farándula nacional, no obstante, el empresario mostró en las últimas horas a su nueva 'princesa'.

Juan David Tejada mostró a su nueva princesa. (Foto Canal RCN)

¿Quién es la nueva 'princesa' en la vida de Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano?

El agropecuario, como se le conoce a Juan David Tejada, compartió un video recientemente en sus historias de Instagram en donde dejó ver cuál es su nueva prioridad.

El ex de Aida Victoria Merlano se grabó a bordo de una yegua a quien se refirió como su nueva princesa, quien lo ha acompañado en medio de su tusa.

La princesa de la casa.



El empresario dejó otros mensajes en sus historias en donde dejó ver que por el momento su enfoque está en los animales y el ejercicio, demostrando que no está buscando pareja o saliendo con alguien: "Preparándonos para lo que se viene".

¿Qué ha dicho Aida Victoria Merlano tras su ruptura con Juan David Tejada?

Tras su ruptura tanto Juan David como Aida Victoria se han dejado ver enfocados en sus proyectos personales.

Precisamente, Aida Victoria ha estado presumiendo de su rol como mamá y también ha retomado de a poco sus proyectos como creadora de contenido.

Aida ha dejado claro en más de una ocasión que no hará de su ruptura con Tejada un circo y que para ella la única prioridad en el momento es su hijo.

La gente está tan acostumbrada a que yo hable que ya no hayan que clip viejo sacar. ¿Usted me ha visto hacer de de mi ruptura un circo mediático? Porque si hay carpa armada por aquí no es.