El nombre de Greeicy Rendón se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego que la cantante rompiera su silencio sobre la compleja situación que atraviesa con sus padres.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en redes! Hallan sin vida en su auto a reconocido influencer: esto se sabe

¿Cuál fue el mensaje de Mike Bahía para Greeicy Rendón en medio de su momento difícil con sus padres?

Greeicy Rendón atraviesa por un mal momento a nivel familiar en los últimos días por una polémica que involucra a su papá.

Aunque la artista caleña había guardado silencio y se había mantenido al margen de la situación, en la noche del 16 de octubre la cantante compartió un video y un estremecedor mensaje en el que se refirió a dicha polémica.

Las palabras y video de Greeicy tocaron fibras por todo lo que dijo en defensa de sus padres, a quienes catalogó como sus ejemplos de vida y mayor inspiración.

Precisamente, Mike Bahía, pareja de Greeicy y padre de su único Hijo, Kai, se pronunció en medio de esta situación para mostrarle su apoyo a la artista.

Te admiro cada dia más amor de mi vida.

Mike Bahía le expresó su apoyo a Greeicy Rendón. (Fotos de AFP)

Artículos relacionados Yina Calderón Murió amiga de Yina y Juliana Calderón, ¿quién era y cuál fue su última publicación?

¿Cómo reaccionó Greeicy Rendón a la polémica de su papá?

Greeicy Rendón compartió un video en sus redes sociales en donde mostró inéditas imágenes de sus padres en donde resalta el amor, la unión y la dedicación de él como esposo, padre y abuelo.

Junto a las emotivas imágenes, Greeicy dejó un mensaje en el que defendió a sus padres y los señaló como las personas que le inculcaron todos sus valores y principios.

Los grandes valores que hoy hacen parte de mí y que me permiten con tranquilidad considerarme un GRAN ser humano… Vienen de las personas con las que crecí, la familia que me rodea desde mi día cero, que me enseñó entre tantas cosas a trabajar duro.

Greeicy en su mensaje aseguró que sus padres eran ejemplo de respeto, honestidad y trabajo duro, por lo que no permitiría que se les señalara o juzgara.

Artículos relacionados Hassam Hassam se pronunció tras ser hospitalizado de emergencia y publicó reveladora foto

¿Qué famosos han mostrado su apoyo a Greeicy Rendón por polémica de su papá?

Greeicy Rendón expresó sus sentimientos de dolor por lo que venía pasando, pero fue directa al decir que la verdad saldría a la luz porque ella conocía el corazón de sus padres.

Es imposible que no duela el alma cuando te tocan lo que más amas y más aún cuando sabes lo MARAVILLOSOS que son como seres humanos y sé que la palabra “maravillosos” es G R A N D E pero es que a ellos se les queda pequeña.

Como era de esperarse, este video y mensaje de Greeicy Rendón no pasó por desapercibido y muchos de sus colegas y celebridades le han estado enviando mensajes de apoyo.

Algunas de las personalidades que han enviado mensajes de ánimo a la artista caleña han sido Lina Tejeiro, Maite Perroni, Guaynaa, Johanna Fadul, El Mindo, entre otros.