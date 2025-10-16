Pichingo confundió las recetas y casi arruina el reto en MasterChef ¿Qué sucedió?

MasterChef Celebrity está lleno de risas, nervios y varios imprevistos que marcaron el inicio de la noche en la cocina más famosa del país, pues en esta ocasión, los participantes enfrentaron un reto diferente, antes de preparar su plato, debían poner a prueba su memoria.

Un juego de cartas aleatorias en la pantalla definía el tipo de receta que cada uno debía cocinar, pero lo verdaderamente complicado vino después, cuando entraron a la alacena a buscar los ingredientes necesarios para su preparación.

¿Qué sucedió dentro de la alacena en MasterChef Celebrity?

Con el cronómetro en marcha, los participantes corrieron a reunir los productos que requería cada receta, pero lo que parecía una tarea sencilla terminó convirtiéndose en un caos total cuando Claudia Bahamón anunció el cierre de la alacena, y varios quedaron atrapados adentro, entre ellos Pichingo, Valentina Taguado y Patricia.

Claudia les recordó que el tiempo había terminado y que, para poder sacar sus ingredientes, debían negociar con ella un minuto de su tiempo en cocina por cada producto que quisieran llevar, lo que complicó el reto especialmente para Pichingo, quien no solo se quedó encerrado, sino que cometió un error al elegir los productos.

¿Qué error cometió Pichingo con su receta MasterChef Celebrity?

Mientras Pichingo buscaba los ingredientes, confundió su receta y pasó la mayor parte del tiempo intentando encontrar un producto que, en realidad, no formaba parte del plato que debía preparar, y en medio del apuro, terminó tomando camarones, sin darse cuenta de que debía cocinar una receta basada en morcilla con hinojo.

Pichingo se quedó atrapado en la alacena tras el cierre inesperado de Claudia Bahamón en pleno reto. Foto Canal RCN

Fue Violeta Bergonzi quien notó el error y, sorprendida, le hizo caer en cuenta de que había tomado los ingredientes equivocados, entonces Pichingo intentó dialogar con Claudia Bahamón para recuperar tiempo, pero finalmente entendió que la equivocación había sido suya, un simple fallo de memoria que lo dejó con la mitad de los ingredientes y muy poco tiempo para cocinar.

¿Logrará Pichingo evitar el delantal negro MasterChef Celebrity?

Pichingo decidió seguir adelante y preparar su plato con solo seis ingredientes, su buen humor lo acompañó durante toda la prueba y mientras los demás avanzaban con sus recetas completas, él improvisaba con lo poco que había logrado sacar.

Violeta Bergonzi fue quien notó el error de Pichingo y no dudó en advertirle en medio del reto. Foto Canal RCN

Sin duda, su paso por la alacena fue uno de los momentos más comentados y dejó la expectativa alta sobre si logrará conquistar al jurado, o si será acreedor del primer delantal negro del top 10 en MasterChef Celebrity.