Yina Calderón volvió a arremeter contra el joven novio de su mamá: “es un ser aprovechado”

Yina Calderón reveló la razón por la que no estuvo presente en el cumpleaños de su mamá y arremetió contra su pareja.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
¿Qué dijo ahora Yina Calderón sobre el novio de su mamá?
La dura crítica de Yina Calderón al novio de su mamá que causa revuelo en redes. (Foto Canal RCN).

La polémica influenciadora Yina Calderón rompió el silencio en redes sociales y explicó por qué no asistió al cumpleaños de su mamá, luego de que Merly Ome revelara en Instagram que solo su hija menor, Juliana, la acompañó en su día especial. Así mismo, aprovechó la oportunidad para expresar una vez más lo que piensa de su pareja sentimental, a quien llamó “aprovechado”.

¿Por qué Yina Calderón llamó “aprovechado” al joven novio de su mamá?

Desde que Merly Ome, mamá de Yina Calderón, presentó a su nueva pareja públicamente, las hermanas Calderón se mostraron inconformes con la relación, causando una fractura en la convivencia con la mujer.

Merly Ome confiesa desplante de Yina Calderón
Merly Ome, madre de las hermanas Calderón, celebró un nuevo año de vida. Foto Canal RCN

Sin embargo, Merly se mantuvo firme en su decisión y hasta el día de hoy continúa disfrutando de las mieles del amor, aunque esto haya generado la distancia de sus hijas. Fue precisamente su más reciente cumpleaños en el que esta fractura familiar se notó aún más, pues la única que estuvo presente en el festejo fue Juliana Calderón.

Ahora bien, tras el festejo, Yina Calderón rompió el silencio sobre la razón por la que decidió no asistir a este importante momento en la vida de su madre al mencionar que todo se debía a la presencia del joven.

Merly, mamá de Yina y Juliana les landa indirecta en redes sociales.
Merly Ome confiesa que sus hijas no la acompañarán en su cumpleaños. (Foto Canal RCN)

Calderón reiteró su postura frente a las supuestas verdaderas intenciones del joven con su mamá al asegurar que está con ella para ganar fama en redes sociales e impulsar su carrera como creador de contenido.

Así mismo, mencionó que el día de los cumpleaños de su mamá, el joven no le habría dado ningún obsequio.

¿Cómo reaccionó Merly Ome a las palabras de Yina Calderón sobre su pareja sentimental?

En las últimas horas, Merly Ome reapareció por medio de sus redes sociales para contradecir las afirmaciones de Yina Calderón, sin hacer mención directa a sus palabras.

En una serie de videos, la madre de la polémica influenciadora mencionó todos los regalos que recibió por parte de su pareja sentimental en el día de su cumpleaños, entre esos su torta, vino, y ropa.

“Me regaló un pastel como para unas 50 personas, me llevó flores, me llevó vino. El mejor pastel, el más rico, y también me hizo la decoración, y fue a colaborar. Y me sentí tan bien, no hay mujer más feliz que lo atiendan a uno. Él es una persona humilde, pero me atendió como una reina”, aseguró.

