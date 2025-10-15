Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hermanas Calderón confirman la muerte de ser querido y lanzan fuerte mensaje: “no va a quedar así”

Tras la muerte de un ser querido, las hermanas Calderón envían contundente mensaje para esclarecer los hechos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
el impactante mensaje de las hermanas Calderón tras una dolorosa pérdida
Hermanas Calderón confirman la muerte de un ser querido y prometen que “no va a quedar así”. (Foto Canal RCN | Freepik)

Hace pocos minutos se confirmó, a través de las redes sociales, el fallecimiento de un ser querido de la familia Calderón Ome. Tras la lamentable noticia, Juliana y Claudia, hermanas de Yina, compartieron un fuerte mensaje con el que buscan esclarecer los hechos.

Artículos relacionados

¿Quién fue el ser querido de las hermanas Calderón que falleció recientemente?

En la noche del pasado martes 14 de octubre Juliana Calderón sorprendió al reaparecer por medio de sus redes sociales al borde del llanto para anunciar que una de sus amigas conocida como Baby Demoni se encontraba debatiendo entre la vida y la muerte tras ser hallada en lamentables condiciones en su casa.

Yina Calderón y Juliana Calderón
Falleció amiga de Yina Calderón y Juliana Calderón/Canal RCN

La joven, quien realmente se llamaba Alejandra Esquin era una creadora de contenido y modelo que acumulaba más de cien mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Artículos relacionados

Aunque los profesionales de la salud hicieron todo para mantener a la joven con vida no fue posible, pues sobre el medio día de este miércoles 15 de octubre, las hermanas Calderón confirmaron la noticia de su fallecimiento.

¿Cuál fue el mensaje que lanzaron las hermanas Calderón tras confirmar el fallecimiento de su amiga?

Por medio de sus respectivas cuentas de Instagram, en donde acumulan una gran cantidad de seguidores, Juliana y Claudia Calderón compartieron mensajes relacionados a este difícil momento.

Juliana Calderón reveló situación que vive con ser querido
Juliana Calderón apareció en redes llorando por situación personal. (Foto Canal RCN)

Por un lado, Claudia Calderón compartió una fotografía junto a la joven influenciadora con la que recordó uno de los momentos que más recuerda de su amistad con ella, además de lanzar un contundente mensaje en el que aseguró que la verdad siempre logra salir a la luz.

Artículos relacionados

“Te acompañé en lo que más quisiste operarte y quedaste hermosa, siempre me lo agradeciste. Esto no va a quedar así, amiga, y la verdad siempre sale a la luz”

Por otro lado, Juliana Calderón compartió un video de la joven influenciadora junto a un mensaje en el que expresó que esperaba que descansara en paz: “En paz descanse mi negrita linda”

Por lo pronto no se conocen detalles exactos sobre lo que pudo haber ocurrido con la influenciadora Baby Demoni, pero se espera que en las próximas horas las hermanas Calderón revelen más información.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Segura revela difícil situación de su abuela La Segura

La Segura conmovió a sus fans al hablar de la difícil situación de su abuela: “Me duele demasiado”

La Segura abrió su corazón al contar el difícil situación que vive su abuela en Cali y pidió apoyo para ella.

Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025. Melissa Gate

¿Melissa Gate estaría embarazada? La influencer despierta sospechas con reciente publicación

Melissa Gate compartió particular video en el que dejó claro su deseo de convertirse en mamá por segunda vez.

Margarita Rosa de Francisco habló de su gran amor y recordó su papel en 'Café con aroma de mujer' Talento nacional

Él es la pareja de Margarita Rosa De Francisco desde hace 15 años: esto se sabe de su relación

Margarita Rosa de Francisco rompió el silencio sobre la identidad de su gran amor y recordó su papel en ‘Café con aroma de mujer’.

Lo más superlike

Carolina Sabino MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino reaccionó a su ingreso al Top 10 de MasterChef Celebrity: "Llego aquí con amor"

Carolina Sabino ya está en el Top 10 de MasterChef Celebrity 2025, así que agradeció con fotos y mensaje.

¿Katy Perry tiene novio? Salieron a la luz fotos que confirmarían su romance Talento internacional

¿Katy Perry tiene novio? Salieron a la luz fotos que confirmarían su romance

Hueco en el piso Viral

Video viral: joven caminaba tranquilo y la tierra 'se lo tragó' vivo en Brasil

Melissa Gate le enseñó su icónica frase a Violeta Bergonzi Melissa Gate

Melissa Gate puso a Violeta Bergonzi a repetir su frase más viral: esto pasó

Cazzu habla sobre Nodal como padre. Cazzu

Cazzu lanza dura confesión sobre Nodal como papá al llegar a México: "Se comunicó con el abogado"