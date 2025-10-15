Hermanas Calderón confirman la muerte de ser querido y lanzan fuerte mensaje: “no va a quedar así”

Hace pocos minutos se confirmó, a través de las redes sociales, el fallecimiento de un ser querido de la familia Calderón Ome. Tras la lamentable noticia, Juliana y Claudia, hermanas de Yina, compartieron un fuerte mensaje con el que buscan esclarecer los hechos.

¿Quién fue el ser querido de las hermanas Calderón que falleció recientemente?

En la noche del pasado martes 14 de octubre Juliana Calderón sorprendió al reaparecer por medio de sus redes sociales al borde del llanto para anunciar que una de sus amigas conocida como Baby Demoni se encontraba debatiendo entre la vida y la muerte tras ser hallada en lamentables condiciones en su casa.

Falleció amiga de Yina Calderón y Juliana Calderón/Canal RCN

La joven, quien realmente se llamaba Alejandra Esquin era una creadora de contenido y modelo que acumulaba más de cien mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Aunque los profesionales de la salud hicieron todo para mantener a la joven con vida no fue posible, pues sobre el medio día de este miércoles 15 de octubre, las hermanas Calderón confirmaron la noticia de su fallecimiento.

¿Cuál fue el mensaje que lanzaron las hermanas Calderón tras confirmar el fallecimiento de su amiga?

Por medio de sus respectivas cuentas de Instagram, en donde acumulan una gran cantidad de seguidores, Juliana y Claudia Calderón compartieron mensajes relacionados a este difícil momento.

Juliana Calderón apareció en redes llorando por situación personal. (Foto Canal RCN)

Por un lado, Claudia Calderón compartió una fotografía junto a la joven influenciadora con la que recordó uno de los momentos que más recuerda de su amistad con ella, además de lanzar un contundente mensaje en el que aseguró que la verdad siempre logra salir a la luz.

“Te acompañé en lo que más quisiste operarte y quedaste hermosa, siempre me lo agradeciste. Esto no va a quedar así, amiga, y la verdad siempre sale a la luz”

Por otro lado, Juliana Calderón compartió un video de la joven influenciadora junto a un mensaje en el que expresó que esperaba que descansara en paz: “En paz descanse mi negrita linda”

Por lo pronto no se conocen detalles exactos sobre lo que pudo haber ocurrido con la influenciadora Baby Demoni, pero se espera que en las próximas horas las hermanas Calderón revelen más información.