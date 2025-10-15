Así luce Emi, el hijo de Aida Victoria Merlano que enterneció a sus seguidores

La creadora de contenido, Aida Victoria Merlano, tiene enternecidos a sus seguidores desde que se convirtió en madre, pues comparte con ellos esta faceta que le ha regalado luz, mucha felicidad y, además, compañía.

¿Cómo ha vivido Aida Victoria Merlano su maternidad?

Emi, el primer hijo de la barranquillera, nació hace dos meses y medio, tal cual lo ha hecho público ella y desde su llegada al mundo, le ha regalado a su madre los momentos más puros en donde ella ha reconocido lo que es el verdadero amor.

De acuerdo con la creadora de contenido, dicho en días pasados, ella renació con el nacimiento de Emi y eso lo ha evidenciado en sus redes sociales, pues allí, su contenido se transformó junto a ella y revela cómo la vida le ha cambiado para bien.

Por otro lado, en el contenido de Aida Victoria ella ya no es la protagonista, pues ahora lo es Emi, porque él es el que cautiva a los seguidores de su mami, quien se ha encargado de revelar hasta cómo lo duerme con música de Kaleth Morales.

Aida Victoria Merlano mostró a su hijo ¿qué reveló de él?

A través de sus historias en Instagram, Aida Victoria Merlano compartió un video en donde se ve cuánto ha crecido Emi, pero quiso presumir un detalle de su hijo y son los tiernos rollitos que se le hacen en sus piernitas.

“Véanle este rollón. ¡Ay, estoy feliz!: expresó la barranquillera.

¿Cómo ha vivido Aida Victoria Merlano tras ser madre soltera?

Si algo ha dejado claro Aida Victoria Merlano es que su vida no depende de un hombre y pese a que en ocasiones se había mostrado triste con sus pasados exnovios, esta vez, tras la separación con Juan David Tejada, padre de su hijo, la creadora de contenido no ha mostrado vulnerabilidad.

Aunque ella no ha confesado las razones de su separación, la barranquillera se ha mostrado serena ante los posibles cambios emocionales que ha podido pasar, pues su hijo le da una gran fortaleza y ella vive deleitada con su compañía.

Es más, sus mismos seguidores se lo repiten, pues ellos han sido testigos de que ella, tras convertirse en madre, no volvió a mostrarse ni triste, ni sola y ahora se ve reluciente y con mucho amor.