Salió a la luz último audio que recibió Juliana Calderón de su amiga que murió misteriosamente

Una pérdida fue confirmada por las hermanas Yina y Juliana Calderón. En un principio, informaron que una amiga cercana se debatía entre la vida y la muerte, pero luego aparecieron lamentando que la influencer Alejandra Esquin, conocida en redes sociales como Baby Demoni, partió de este mundo.

¿Qué pasó con la muerte de la amiga de Juliana y Yina Calderón?

Las hermanas Calderón, es especial Juliana, comentaron que Baby Demoni fue encontrada en una confusa situación, razón por la que se hizo un llamado para que se efectúe la investigación pertinente sobre el caso de la fallecida joven.

En el relato, se dio a conocer que los familiares de su amiga la hallaron en el lamentable estado del que, en un principio, se pensó que ella misma había sido la autora de poner en riesgo su vida, pero luego se comunicó la posibilidad de que habrían actuado en su contra.

¿Cuál fue el último audio que recibió Juliana Calderón de Baby Demoni?

Mientras avanza la investigación, Juliana Calderón sacó a la luz el último audio que recibió de Baby Demoni, con quien trabajaba en su negocio de queratinas.

La abogada y emprendedora subió una historia a su perfil de Instagram, la cual correspondió a la grabación del chat de WhatsApp que tenía con la influencer que murió.

En la publicación se puede ver que Baby Demoni tenía una buena relación con Juliana Calderón, ya que la conversación es de buenos deseos y agradecimientos.

Luego de esto, se escucha el audio que la influenciadora alcanzó a enviarle en vida a la hermana de Yina Calderón.

"Hola, mi negra hermosa, ¿cómo estás, mi vida? Por ahí vi que ya llegaste a Bogotá, ¿cómo estás, cómo te fue por allá en el Huila, amor? Yo voy a aquí para donde el doc a un control", expresó Alejandra Esquin.

¿Cómo lamentó Juliana Calderón la muerte de Baby Demoni?

El mensaje de Baby Demoni es reciente, ya que hace poco Juliana Calderón estaba en Huila celebrando el cumpleaños de su mamá, la señora Merly Ome.

"En paz descanse, mi negrita linda. Tengo mi corazón partido", confesó Juliana Calderón.