La Liendra se derritió al conocer al hijo de La Segura e Ignacio Baladán: “con ganas de bebé”

El creador de contenido digital Mauricio Gómez, conocido como La Liendra, reaccionó con ternura al conocer al hijo de La Segura e Ignacio Baladán, a tal punto de lanzar un inesperado comentario que generó sorpresa y risa entre quienes estaban a su alrededor en este momento especial.

¿Cómo reaccionó La Liendra al conocer al hijo de La Segura e Ignacio Baladán?

En un reciente video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, La Segura mostró el momento exacto en el que su hijo Lucca y La Liendra se conocieron por primera vez en persona. En el video quedó registrado cómo La Liendra quedó encantado con el menor.

La Liendra y su emotiva reacción al conocer al hijo de La Segura e Ignacio Baladán. (Foto Canal RCN).

Al conocer a Lucca, el hijo de La Segura e Ignacio Baladán, el creador de contenido se mostró fascinado con el pequeño, a quien elogió por su color de ojos y sus pestañas, mientras lo sostenía entre sus brazos.

Así mismo, La Liendra intentó crear un vínculo con Lucca hablándole con voz tierna y agradeciéndole por invitarlo a celebrar sus seis meses de vida. Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue el comentario que hizo sobre lo que parecen ser los constantes deseos de su novia, Dani Duke, de tener un bebé cada vez que visita a La Segura y su hijo.

“Qué hermosura, novia. No, qué hermosura. Ya te entiendo por qué llegas con ganas de bebé”.

¿Cómo fue la celebración de los seis meses del hijo de La Segura e Ignacio Baladán?

La Segura e Ignacio Baladán optaron por un llamativo picnic para celebrar los seis meses de su pequeño hijo Lucca. La celebración incluyó un gran pastel de sandía, diversas frutas, tablas de queso, postres y vino para compartir con sus invitados.

La Liendra se derritió de ternura al conocer al hijo de La Segura e Ignacio Baladán. (Foto Canal RCN).

Aunque la pareja no mostró a todos los asistentes, sí se vio la presencia de La Liendra y Dani Duke. Por la cantidad de comida, los usuarios deducen que fue una reunión pequeña, con seres cercanos que aman a Lucca.

