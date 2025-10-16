Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Andrea Valdiri sorprendió a Westcol con su rutina para tener el peso ideal en Stream Fighters 4

Andrea Valdiri dejó sorprendido a Westcol al revelar su rutina extrema y su enfoque total antes del esperado Stream Fighters 4 en Bogotá.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Andrea Valdiri sobre Stream Fighters 4
Andrea Valdiri contó detalles de su entrada en Stream Fighters 4/Canal RCN

Andrea Valdiri dejó sin palabras a sus seguidores y al propio Westcol, organizador del evento Stream Fighters 4, durante una transmisión en vivo en la que habló sobre su intensa preparación para la esperada competencia.

A pocos días del enfrentamiento, que tendrá lugar el próximo 18 de octubre en la ciudad de Bogotá, la creadora de contenido demostró que está completamente enfocada en llegar en su mejor forma al ring, tanto física como mentalmente.

Artículos relacionados

¿Cómo se está preparando Andrea Valdiri para la competencia?

Durante la charla, Westcol no ocultó su sorpresa al conocer el nivel de disciplina y entrega que Andrea ha tenido en las últimas semanas, pues ella explicó que su entrenamiento no se limita a las rutinas convencionales, sino que ha incorporado métodos exigentes para alcanzar el peso ideal y optimizar su rendimiento.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que trasladó un sauna portátil y una camilla de calor desde su ciudad, elementos que utiliza para eliminar líquidos y lograr la deshidratación necesaria antes del pesaje oficial.

Andrea reveló que su preparación incluye jornadas diarias de ejercicio, control de alimentación y sesiones de recuperación física, además de trabajo mental para fortalecer la concentración y la resistencia.

Artículos relacionados

¿Qué piensa Westcol sobre la disciplina de Valdiri?

Westcol destacó la seguridad que Andrea proyecta en cada aparición y la manera en que afronta este reto con determinación, y según comentó, es una de las participantes que más confianza transmite y que, a diferencia de otros competidores, no ha subestimado el proceso.

¿Qué se sabe del evento donde competirán Yina Calderón y Andrea Valdiri?
Yina Calderón y Andrea Valdiri estarán junto a otras celebridades / (Foto del Canal RCN).

En la transmisión, los seguidores también resaltaron el cambio físico evidente de Andrea, quien se ha mantenido enfocada en su meta y ha compartido fragmentos de su evolución a través de redes sociales.

Artículos relacionados

¿Qué espera Andrea del enfrentamiento con Yina Calderón?

La empresaria aseguró que llega al encuentro con serenidad y confianza, consciente de la expectativa que hay sobre su duelo con Yina Calderón, uno de los más esperados del Stream Fighters 4, más que una rivalidad, Andrea considera esta pelea como una oportunidad para demostrar disciplina y superación personal.

Andrea Valdiri
Andrea Valdiri se la pasa entrenando para Stream Fighters 4 | Foto del Canal RCN.

Andrea Valdiri se perfila como una de las grandes protagonistas del Stream Fighters 4, un evento que promete emociones fuertes y que reunirá a figuras destacadas del mundo digital.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Aída Victoria Merlano Aída Victoria Merlano

Aída Merlano presumió su nueva sonrisa ¡Así luce!

Aída Merlano mostró su nueva sonrisa 3D y reveló que este cambio representa una transformación emocional y personal en su nueva etapa como mamá.

Lionel Messi rompió en llanto en partido con Argentina Lionel Messi

Así celebró Lionel Messi su debut con el Barcelona hace 21 años

Lionel Messi compartió un emotivo mensaje al cumplirse 21 años de su debut con el Barcelona, reviviendo los minutos que cambiaron su destino.

Ex de Aida Victoria Merlano mostró a su princesa Aída Victoria Merlano

Juan David Tejada, ex de Aida Merlano sorprende al mostrar a la nueva 'princesa' de su vida

Juan David Tejada, expareja de Aida Victoria Merlano, mostró su nueva prioridad tras su ruptura con la influenciadora.

Lo más superlike

Ricardo Vesga se lleva el primer delantal negro del Top 10 tras un plato que no convenció al jurado. MasterChef Celebrity Colombia

¿Quién se llevó el primer delantal negro del Top 10 en MasterChef?

Ricardo Vesga no logró conquistar al jurado con su receta de pasta y recibió el primer delantal negro del Top 10 en MasterChef Celebrity 2025.

Martín Elías Jr. mostró la nueva camioneta que se compró Martín Elías

Martín Elías Jr. mostró la lujosa camioneta que se compró: esta es la millonada que cuesta

Christian Nodal y Cazzu asisten a la 23.ª Entrega Anual del Latin GRAMMY en el Michelob ULTRA Arena. Cazzu

Cazzu le responde a Nodal y dedica canción a las mamás que crían solas a sus hijos

Modelos de Victoria's Secret entre las mejores pagas Viral

Esta es la millonada que ganan las modelos de Victoria's Secret: ¿Cuánto ganó Valentina Castro?

Manelyk González reveló que viaja a Colombia a apoyar a Karina Karina García

Manelyk González se sincera sobre Karely Ruiz y Karina García antes del Stream Fighters