Andrea Valdiri sorprendió a Westcol con su rutina para tener el peso ideal en Stream Fighters 4

Andrea Valdiri dejó sin palabras a sus seguidores y al propio Westcol, organizador del evento Stream Fighters 4, durante una transmisión en vivo en la que habló sobre su intensa preparación para la esperada competencia.

A pocos días del enfrentamiento, que tendrá lugar el próximo 18 de octubre en la ciudad de Bogotá, la creadora de contenido demostró que está completamente enfocada en llegar en su mejor forma al ring, tanto física como mentalmente.

¿Cómo se está preparando Andrea Valdiri para la competencia?

Durante la charla, Westcol no ocultó su sorpresa al conocer el nivel de disciplina y entrega que Andrea ha tenido en las últimas semanas, pues ella explicó que su entrenamiento no se limita a las rutinas convencionales, sino que ha incorporado métodos exigentes para alcanzar el peso ideal y optimizar su rendimiento.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue que trasladó un sauna portátil y una camilla de calor desde su ciudad, elementos que utiliza para eliminar líquidos y lograr la deshidratación necesaria antes del pesaje oficial.

Andrea reveló que su preparación incluye jornadas diarias de ejercicio, control de alimentación y sesiones de recuperación física, además de trabajo mental para fortalecer la concentración y la resistencia.

¿Qué piensa Westcol sobre la disciplina de Valdiri?

Westcol destacó la seguridad que Andrea proyecta en cada aparición y la manera en que afronta este reto con determinación, y según comentó, es una de las participantes que más confianza transmite y que, a diferencia de otros competidores, no ha subestimado el proceso.

Yina Calderón y Andrea Valdiri estarán junto a otras celebridades / (Foto del Canal RCN).

En la transmisión, los seguidores también resaltaron el cambio físico evidente de Andrea, quien se ha mantenido enfocada en su meta y ha compartido fragmentos de su evolución a través de redes sociales.

¿Qué espera Andrea del enfrentamiento con Yina Calderón?

La empresaria aseguró que llega al encuentro con serenidad y confianza, consciente de la expectativa que hay sobre su duelo con Yina Calderón, uno de los más esperados del Stream Fighters 4, más que una rivalidad, Andrea considera esta pelea como una oportunidad para demostrar disciplina y superación personal.

Andrea Valdiri se la pasa entrenando para Stream Fighters 4 | Foto del Canal RCN.

Andrea Valdiri se perfila como una de las grandes protagonistas del Stream Fighters 4, un evento que promete emociones fuertes y que reunirá a figuras destacadas del mundo digital.