Aída Merlano presumió su nueva sonrisa ¡Así luce!

Aída Merlano mostró su nueva sonrisa 3D y reveló que este cambio representa una transformación emocional y personal en su nueva etapa como mamá.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Aída Victoria Merlano
Aída Victoria habla de su experiencia al ser madre. | Foto: Canal RCN

Aída Merlano sorprendió a sus seguidores al mostrar el resultado de su nuevo diseño de sonrisa, un procedimiento que, según contó, representa no solo una transformación estética, sino también un reflejo de la seguridad y plenitud que vive en su nueva etapa como mamá.

Con total sinceridad, compartió el proceso paso a paso a través de sus redes sociales, donde explicó cada detalle del tratamiento y habló sobre los cuidados que implica someterse a este tipo de intervención.

¿Cómo fue el proceso de transformación de Aída Merlano?

Aída explicó que su cambio dental fue realizado con carillas 3D, una técnica que se ha convertido en tendencia por su acabado natural y su durabilidad, en sus publicaciones, mostró desde la valoración inicial hasta el resultado final, destacando la importancia de acudir a especialistas certificados, ya que se trata de un procedimiento invasivo que requiere precisión y conocimiento profesional.

 

Durante el procedimiento, Aída se mostró tranquila y emocionada, señalando que este cambio no solo tiene que ver con la apariencia, sino con sentirse bien consigo misma y contó, la decisión de mejorar su sonrisa surgió como parte de un proceso personal en el que busca proyectar la mejor versión de sí misma, tanto en lo profesional como en lo familiar.

¿Por qué las carillas 3D son la nueva tendencia?

El diseño de sonrisa con carillas 3D se ha posicionado como una de las alternativas más populares entre quienes buscan resultados personalizados y a diferencia de otros métodos, esta técnica permite crear piezas adaptadas a la forma, color y proporciones del rostro, logrando un efecto mucho más natural.

Aída Merlano mostró el resultado de su diseño de sonrisa con carillas 3D, un procedimiento que marca una nueva etapa en su vida.
Aída Merlano mostró el resultado de su diseño de sonrisa con carillas 3D, un procedimiento que marca una nueva etapa en su vida.

Aída aseguró que eligió este tipo de diseño porque le ofrecía la posibilidad de mantener una apariencia natural frente a las cámaras y en su vida cotidiana.

¿Qué representa para Aída Merlano esta nueva sonrisa en su vida?

Más allá del aspecto estético, Aída confesó que este cambio simboliza un nuevo comienzo, y en su etapa de maternidad, afirma sentirse más segura, fuerte y enfocada en disfrutar cada momento junto a su hijo Emiliano.

Aida Merlano sobre su cambio físico
Aída Merlano compartió el proceso completo de su diseño de sonrisa y confesó que hoy se siente más segura y plena que nunca./Canal RCN

Una forma de celebración de su crecimiento personal y una señal de que cuidar de sí misma también es una forma de amor hacia su familia y hacia la mujer que es hoy.

