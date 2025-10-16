Aída Merlano presumió su nueva sonrisa ¡Así luce!

Aída Merlano sorprendió a sus seguidores al mostrar el resultado de su nuevo diseño de sonrisa, un procedimiento que, según contó, representa no solo una transformación estética, sino también un reflejo de la seguridad y plenitud que vive en su nueva etapa como mamá.

Con total sinceridad, compartió el proceso paso a paso a través de sus redes sociales, donde explicó cada detalle del tratamiento y habló sobre los cuidados que implica someterse a este tipo de intervención.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia ¿Quién se llevó el primer delantal negro del Top 10 en MasterChef?

¿Cómo fue el proceso de transformación de Aída Merlano?

Aída explicó que su cambio dental fue realizado con carillas 3D, una técnica que se ha convertido en tendencia por su acabado natural y su durabilidad, en sus publicaciones, mostró desde la valoración inicial hasta el resultado final, destacando la importancia de acudir a especialistas certificados, ya que se trata de un procedimiento invasivo que requiere precisión y conocimiento profesional.

Durante el procedimiento, Aída se mostró tranquila y emocionada, señalando que este cambio no solo tiene que ver con la apariencia, sino con sentirse bien consigo misma y contó, la decisión de mejorar su sonrisa surgió como parte de un proceso personal en el que busca proyectar la mejor versión de sí misma, tanto en lo profesional como en lo familiar.

Artículos relacionados Lionel Messi Así celebró Lionel Messi su debut con el Barcelona hace 21 años

¿Por qué las carillas 3D son la nueva tendencia?

El diseño de sonrisa con carillas 3D se ha posicionado como una de las alternativas más populares entre quienes buscan resultados personalizados y a diferencia de otros métodos, esta técnica permite crear piezas adaptadas a la forma, color y proporciones del rostro, logrando un efecto mucho más natural.

Aída Merlano mostró el resultado de su diseño de sonrisa con carillas 3D, un procedimiento que marca una nueva etapa en su vida.. (Foto Freepik: KamranAydinov).

Aída aseguró que eligió este tipo de diseño porque le ofrecía la posibilidad de mantener una apariencia natural frente a las cámaras y en su vida cotidiana.

Artículos relacionados Karely Ruiz Karely Ruiz confesó cuál es su mayor temor al enfrentar a Karina García en Stream Fighters 4

¿Qué representa para Aída Merlano esta nueva sonrisa en su vida?

Más allá del aspecto estético, Aída confesó que este cambio simboliza un nuevo comienzo, y en su etapa de maternidad, afirma sentirse más segura, fuerte y enfocada en disfrutar cada momento junto a su hijo Emiliano.

Aída Merlano compartió el proceso completo de su diseño de sonrisa y confesó que hoy se siente más segura y plena que nunca./Canal RCN

Una forma de celebración de su crecimiento personal y una señal de que cuidar de sí misma también es una forma de amor hacia su familia y hacia la mujer que es hoy.