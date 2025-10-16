Karina García reveló pistas del artista que la acompañaría al ring, ¿es Anuel?

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Karina García sorprendió al revelar las pistas de quién sería el artista que la entraría con ella al ring, en Stream Fighters 4.

Este sábado 18 de octubre, se vivirán varias peleas en Stream Fighters 4, evento organizado por el streamer Westcol, en donde invitó a varias celebridades para enfrentarse en el ring y algunas de ellas son: Yina Calderón VS Andrea Valdiri y Karina García VS Karely Ruiz.

Los enfrentamientos más esperados son precisamente los de Yina y Andrea, puesto que, en la vida real, las dos influencers se la llevan muy mal, mientras que, por el lado de Karina, los colombianos están apostando por ella, ya que su rival es una mexicana.

¿Cuándo y dónde ver Stream Fighters 4?

El esperado evento se llevará a cabo en el Coliseo MedPlus en Bogotá, en donde sus puertas se abrirán a partir de la 1:00 p.m. y las peleas inician desde las 4:00 p.m.

Los combates serán trasmitidos en vivo gratis a través de Kick, para quienes no puedan asistir al lugar del evento.

¿Cómo se han preparado Karina García, Andrea Valdiri y Yina Calderón para Stream Fighters 4?

Por su parte, Karina García ha sido constante en sus redes sociales mostrando lo disciplinada que ha sido en cuanto a sus entrenamientos, pues se ha evidenciado que se ejercita mucho durante el día y así mismo, cuida su alimentación.

Aunque ha revelado que tiene algo de temor por su enfrentamiento contra la mexicana, Karely ruiz, Karina ha dejado claro que ella dará todo en el ring y demostrará que es una mujer muy fuerte.

En cuanto a Andrea Valdiri, la barranquillera tiene su buena fanaticada, pues le hacen fuerza a ella para que derrote en el ring a Yina Calderón, en nombre de todas las personas con quienes ella se ha metido. Así mismo, la bailarina e influencer ha demostrado lo mucho que ha entrenado y esto lleva a pensar que le podría ganar a la empresaria.

Mientras que, por su lado, a Yina Calderón no le tiene mucha fe, ya que ella no ha mostrado su proceso para prepararse físicamente, aunque, en repetidas ocasiones ha insinuado que sí entrena.

¿Quién será el artista que acompañará al ring a Karina García?

En la transmisión del miércoles 15 de octubre de ‘Dímelo King’, Karina García conversó con los panelistas a través de una llamada y dejó claro que lo dejará todo en el ring este sábado, pues quiere ganar, pero debe ser sensata y sabe que cualquier cosa puede pasar.

Además, Valentino le preguntó ¿quién sería el artista que entraría con ella? y, la paisa dijo que es una sorpresa, pero en medio de sus palabras dijo “Brrr”, pues los panelistas no entendieron y Karina confesó que ya les había dejado pistas.

Al colgar la llamada, Yaya Muñoz, King y Valentino quedaron sorprendidos, porque creen que García habría querido decir que su invitado sería Anuel, o algún artista Boricua.

